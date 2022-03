Malestar por la charla telefónica que mantuvo Elisa Carrió con Alberto Fernández

“Siempre hace lo mismo, se corta sola, no consulta, antes lo volvía loco a Mauricio durante nuestro Gobierno y ahora que logró los diputados que quería termina siendo funcional al oficialismo”. Con mucha bronca, describe así el rol de Elisa Carrió ante MDZ uno de los referentes de peso del PRO. “Al final tiene más diputados que votos y cada día muestra menos representatividad en la sociedad”, agrega un diputado radical.

Resulta que los 11 diputados de la Coalición Cívica se han transformado en un botín codiciado por el oficialismo a la hora del “poroteo” para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, Carrió aparece en este último tiempo alejada de sus posturas duras y se ha transformado, como diría Jorge Asís, en una “dadora de gobernabilidad” para el presidente Alberto Fernández.

Por esta razón, Lilita no tuvo ningún inconveniente en atender un llamado telefónico del jefe de Estado para chequear el compromiso de sus diputados para facilitar la aprobación del acuerdo con el FMI. “Antes hubiera puesto el grito en el cielo si cualquiera de nosotros rosqueabamos con los peronistas”, confiesa un diputado del PRO. La mayoría de las críticas son en off the récord ya que dentro de Juntos por el Cambio nadie quiere polemizar con la jefa de la Coalición Cívica.

Obviamente, los más enojados son los “halcones” porque Lilita se opone a su estrategia de no facilitarle tanto la aprobación a Fernández. “La gente nos votó en noviembre para que nos opongamos al kirchnerismo y encima perdimos votos por derecha con Javier Milei y José Luís Espert por culpa de las palomas”, sostiene un allegado a Patricia Bullrich.

Según cuentan sus habituales interlocutores, Carrió quiere ayudar a Alberto porque cree que Cristina Fernández de Kirchner lo quiere destituir y hacerse cargo del gobierno. “Es un argumento poco solido ya que el presidente nunca se pelea con CFK y todo sigue igual, más allá de la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque de diputados”, comenta un referente de JxC.

También le facturan a la habitante de Exaltación de la Cruz haberle dado la idea a Sergio Massa de desdoblar el proyecto en dos artículos, uno que autoriza el acuerdo de facilidades extendidas y el otro el financiamiento. Precisamente desde la coalición opositora ahora reclaman al oficialismo que modifiquen la iniciativa.