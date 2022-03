El extraño argumento de Alberto Fernández para soñar con su reelección

Las sorpresivas declaraciones de Alberto Fernández sobre su posible reelección provocaron un cimbronazo político dentro y fuera del Frente de Todos, dado que es la primera vez que el presidente se refiere a ese tema de forma directa. Aunque pareció hacerlo al azar, casi de forma ingenua, en realidad se trata de un proyecto que viene cocinándose hace tiempo en el albertismo con claras intenciones de frenar las embestidas del kirchnerismo.

Durante un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en la localidad bonaerense de José C. Paz, Alberto Fernández se animó a realizar una declaración sobre su futuro político. "Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo Mario Ishii que van a tener el polo industrial que necesitan los trabajadores", manifestó el presidente hablándole al polémico intendente de ese partido.

Según explicó el periodista Claudio Jacquelin en el programa +Voces, del canal LN+, este 'sueño húmedo' de Alberto Fernández "fue pensado" por su grupo más cercano. "Es algo que se viene hablando en la mesa chica de Alberto: Julio Vitobello, Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta", enumeró.

Desde este grupo plantean "que además de no ser un pato rengo, al final se preguntan dentro de este espacio ¿quién mide más? El cálculo que hacen es: Cristina Fernández de Kirchner tiene mucha negativa, Máximo Kirchner no mide, 'Wado' de Pedro y Axel Kicillof tampoco miden, y Sergio Massa tiene un nivel de desconfianza que nunca logró remontar. ¿Quién queda? Si no nos va tan mal ¿por qué no estamos en condiciones?".

Sin embargo, Jacquelin planteó un problema para este plan de reelección, con nombre y apellido: Cristina Fernández de Kirchner. "Dan por hecho que la vicepresidenta va a jugar a la boleta de senadora, para tener fueros y seguir un periodo más. Pero si Cristina vuelve a repetir el esquema, sabiendo que con ella no alcanza pero sin ella no se puede, a lo mejor puede poner otro candidato".

"En definitiva, tiene mucha negativa pero entre los propios la que más votos conserva es ella", concluyó.