Cuál es la jugada clave del kirchnerismo contra Alberto Fernández

El politólogo Paulino Rodrigues habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la fractura expuesta de la coalición de Gobierno entre Alberto Fernández y el kirchnerismo. También analizó una serie de mensajes de un lado y del otro, y dio su opinión al respecto.

En relación a la votación del acuerdo con el FMI, Paulino Rodrigues dijo que en primer lugar "los números no están claros, ni siquiera en el Senado". Y siguió: "Ayer Cristina Fernández de Kirchner suspendió un acto donde la iban a reconocer, entre otras cosas, porque no está dispuesta a mover una sola ficha hasta que el proyecto del acuerdo no entre al Senado".

"Ese es un enorme enigma para Alberto Fernández, porque al presidente no le alcanza con el respaldo de los gobernadores para que en la Cámara Alta se junten las mayorías necesarias de 37 voluntades para aprobar el acuerdo", siguió.

Consultado sobre si el presidente tampoco sabe qué piensa votar Cristina Fernández de Kirchner, Paulino Rodrigues fue tajante en su respuesta: "No". "Entonces, esto es muy grave, porque en el medio hoy algunos dicen que si La Cámpora no acompaña viene la albertización, hay desplante y recambio de gabinete. Así 4 o 5 piezas dejan de pertenecer al Gobierno, como (Fernanda) Raverta de Anses y Luana Volnovich de PAMI, entre otros . Las famosas 'cajas'. Eso es una crisis de magnitud política y de dimensiones imprevisibles", completó.

En ese sentido, insistió en que Alberto Fernández no sabe, a un día del sufragio, cómo va a votar el el kirchnerismo, porque esa es justamente la carta del kirchnerismo para la negociación final. "Es política pura".

Y analizó: "Lo que pasa es que no hay peor desprecio adversario que el de un amigo, porque vos de quien esperás desplantes y animosidad es del adversario. De quien esperás mucho y te defrauda, te duele; de quien no es esperás mucho y te defrauda, en todo caso es una anécdota más. Acá el problema es que están jugando en términos de intereses casi personales".

Según el analista, "Cristina Fernández de Kirchner siente que Alberto Fernández no corresponde su relación política, mientras que el presidente cree que Cristina Kirchner daña más su reputación de lo que debería. En el medio, Máximo Kirchner es un líbero, Kicillof cae en desgracia con la vicepresidenta y Alberto Fernández no tiene la mejor relación con Kicillof, quien fue uno de los 10 que no estuvo ayer ni con el presidente ni en el Congreso validando el acuerdo con el Fondo, prefirió ir a Expo Agro".

Todo esto que enumeró el politólogo, "son demasiadas cosas las que están explícitamente expuestas". "En el medio, hay un Gobierno que carece de gestión", finalizó.