El sociólogo que logró el milagro de hacer coincidir a Cristina Fernández de Kirchner con Mauricio Macri

El sociólogo de moda, Juan Carlos Torre, no sólo ha logrado convertir un libro muy particular como “Diario de una temporada en el quinto piso” en un best seller, sino que además produjo el milagro que pueden pocos: la coincidencia entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Los dos grandes antagonistas de la grieta en Argentina están fascinados con la obra que describe una etapa muy complicada del país, sino que además no se cansan de recomendarlo a sus habituales interlocutores.

Nunca se hubiera imaginado este sociólogo e historiador, experto en peronismo y movimiento obrero, que el relato de su experiencia en el Ministerio de Economía durante la gestión de Raúl Alfonsín iba a provocar la atención de dos figuras absolutamente enfrentadas en términos personales, ideológicos y culturales. Haber seducido con su libro a Cristina y a Macri no sólo es por la calidad y el aporte de datos inéditos, también porque trascribe un fracaso político y económico con crudeza.

Torre es un analista muy pragmático. “El peronismo conoce el poder, pero desconoce la ley; los radicales conocen la ley, pero no el poder.” Con esta sencilla frase suele definir una de las situaciones más traumáticas de la política argentina. La explica apelando al manual de conducción de Juan Domingo Perón, que califica de “catecismo sobre cómo conseguir, acumular y preservar el poder”.

Tanto la vicepresidenta, como el fundador del PRO saben lo que es el poder y como utilizarlo, más allá de los resultados concretos de las decisiones que han tomado. También se ha sumado a este repentino interés por la historia económica reciente Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño viene tomando clases con economista cercano a Torre, como Pablo Gerchunoff, probablemente uno de los intelectuales que mejor conoce en detalle gran parte de las frustraciones y fracasos de quienes pasaron por el Palacio de Hacienda en varias décadas.

Tal como lo adelantamos en MDZ, Cristina está tan subyugada por la reciente obra del sociólogo que además de recomendarla, cuentan fuentes oficiales mandó a chequear al Ministerio de Economía algunos de los datos que describe de la época. Al mismo tiempo, la vice percibe similitudes entre ese contexto político de fines de los 80´y el camino que ha elegido Alberto Fernández con su decisión de acordar con el Fondo Monetario Internacional y sus implicancias en la economía real sobre el corto y mediano plazo.

“Mauricio se enganchó muchísimo con el libro, lo he releído y nos vuelve locos a todos los que pasamos por Acassuso o Los Abrojos para que lo compremos, considera que el testimonio de Torre sirve de experiencia para comprender los fracasos de la Argentina y no volver a tropezar con la misma piedra”, comenta un vocero de habitual interlocución con el expresidente.

“Eso sí, suele manejarse con mucha cautela con los radicales, algunos más moderados lo han leído, pero otros lo pueden tomar a mal, casi como una chicana, son las viudas de Alfonsín que no aceptan muchas críticas contra su viejo líder”, agrega otra fuente, reflejando además el grado de tensión e hipersensibilidad que se respira en el seno de Juntos por el Cambio.