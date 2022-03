Alberto Fernández descolocó a todos con una declaración sobre su futuro político

Alberto Fernández estuvo en un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en la localidad bonaerense de José C. Paz. Allí apuntó contra Juntos por el Cambio y se animó a realizar una declaración sobre su futuro político.

“Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo Mario Ishii que van a tener el polo industrial que necesitan los trabajadores", manifestó el presidente.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández encabeza el acto del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. https://t.co/EgkXNoD56E — Casa Rosada (@CasaRosada) March 8, 2022

Por otro lado, Alberto dijo que siente "vergüenza" de que en Argentina "una mujer padezca violencia de género".



"Debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo, y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer", expresó el mandatario y llamó a "no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género".



Al respecto, enfatizó que "no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades", al encabezar en José C. Paz un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

En otro tramo de su discurso, Fernández reivindicó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al advertir que "no le tocaron tiempos fáciles cuando gobernó" el país pero "nunca bajó los brazos".



"Quiero que tomemos el coraje que tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles. Tuvo que soportar la crisis de 2008, cuando el mundo estalló, cuando el capitalismo financiero se llevó muchas economías, y también tuvo que soportar la gripe aviar, y nunca bajó los brazos, y siempre se apoyó en lo mismo que yo me apoyo: el pueblo", evocó.



Sobre la negociación con la oposición por el proyecto de ley de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández apuntó contra Juntos por el Cambio (JxC),donde, dijo, "se ofenden y se rasgan las vestiduras cuando uno les dice lo que hicieron", en relación al endeudamiento que contrajo en 2018 el Gobierno de Mauricio Macri.



Fernández destacó además una carta que le envió hoy López Obrador, en la que, según contó, le pidió: "Tené confianza vos, vas a ganar", en alusión al acuerdo que el Gobierno busca cerrar con el FMI.