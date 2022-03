Un hombre clave de Alberto Fernández apuntó contra La Cámpora

Juan Manuel Olmos es uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández ya que se desempeña como su asesor, por lo tanto, tiene un lugar en la mesa chica. Si bien el abogado porteño venía defendiendo el acuerdo que el Gobierno nacional había logrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), este domingo reiteró su postura y señaló que La Cámpora "está equivocada".

Olmos admitió que dentro del bloque del Frente de Todos "hay compañeros que están en desacuerdo", pero aclaró que eso "no tiene nada que ver con la responsabilidad que les cabe a los que generaron el problema, que fue la oposición".

Según el letrado, la idea de comparar a Alberto Fernández con Néstor Kirchner debe ser analizada con más profundidad. "Hay matiz entre ambos. El primero creo que está equivocado. No estamos en el tiempo donde Néstor Kirchner dice lo que dice del Fondo, a lo cual suscribimos todos. Cuando dio ese discurso (del video) al lado estaba Alberto Fernández, que comparte lo que dijo", aseguró.

Además, indicó que "no estamos en esa situación, sino en la de 2003. Si lo queremos comparar, lo tenemos que hacer con respecto al 2003 no cuando canceló. Si Fernández quisiera tomar la misma decisión, no tendríamos los dólares para hacerlo. No podemos usar nuestras reservas, porque nos dejaron sin ellas".

"Ese video rescata las palabras de Néstor cuando cancela la deuda y no estamos en esa situación. Estamos en el 2003, que fue cuando tuvo que sentarse a dialogar con el Fondo", agregó.

El funcionario insistió en que el presidente Alberto Fernández está "trayendo una solución a un problema que no generó" y recordó que "cuando asumió el gobierno de Macri trajeron una bicicleta financiera y un festival de bonos".



"Este jueves que viene van a estar en el debate en Diputados y en Senadores estas conductas", anticipó Olmos y advirtió que la oposición habla de "institucionalidad" pero en la "Asamblea Legislativa se levanta", en referencia al retiro de los legisladores del PRO del recinto cuando el Presidente daba su discurso el 1 de marzo.