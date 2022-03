José Luis Espert confirmó sus intenciones en Mendoza de cara al 2023

El diputado nacional por Avanza Libertad y excandidato a presidente de la Nación, José Luis Espert, estuvo en las calles del microcentro mendocino durante la realización de la Vía Blanca, antesala de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Sus acompañantes fueron Luis Rosales -candidato vicepresidente en 2019- y Mercedes Llano, legisladora provincial vinculada a la ideología liberal.

Espert habló con MDZ y oficializó su intención de ampliar su partido político de cara a las elecciones de 2023, para así llevarlo a diferentes provincias. Entre ellas incluyó a Mendoza. Asimismo, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuál será su inclinación en el debate a llevarse a cabo en el recinto parlamentario.

"La Vendimia es una fiesta que forma parte de nuestro patrimonio cultural y es hermosa para asistir siempre. Hace muchos años vengo y más que nada a partir de 2018 cuando empecé a trabajar con Luis Rosales que es de acá", dijo.

"La diferencia de esta Vendimia con respecto a otras es que en ésta estamos lanzado Avanza Libertad, espacio con el competimos el año pasado, a escala nacional. A partir de ahora vamos a empezar a recorrer todas las provincias para desarrollar Avanza Libertad en todo el país, pensando en 2023", subrayó.

El diputado libertario quiere pisar fuerte en Mendoza en las elecciones de 2023.

En tanto, acerca de la expansión de la corriente liberal pregonada por su partido político, Espert expresó: "Creo que es bueno para la gente porque el hecho de que las ideas de la libertad estén prendiendo tanto en la gente está haciendo que el debate y la discusión política se gire hacia un lugar que es conveniente para todos. Por ejemplo, que para bajar la inflación hay que dejar de emitir, que para que haya trabajo hay que hacer una reforma sindical, etc. Las cosas que nosotros planteamos son de sentido común y son buenas para la gente. Estamos ejerciendo presión sobre el debate intelectual de la Argentina".

Finalmente, ante la pregunta de cuál será su papel como economista en el debate llevará cabo en el Congreso de la Nación para tratar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Espert comentó: "Eso no lo voy a pronosticar. Primero voy a analizar el acuerdo, cuando esté, y una vez que lo haga de una forma muy prolija, voy a emitir una opinión. No estoy buscando protagonismo. Sí estoy buscando analizarlo, aprobarlo si es bueno para la gente y rechazarlo si no lo es. Acá lo único que nos importa como diputados de la Nación es si un proyecto sirve para la gente o no":