El candidato de Cristina Fernández de Kirchner realizó una férrea defensa del acuerdo con el FMI

En su gira por España, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, se reunió con altas funcionarias del gobierno español y el expresidente de España, Rodríguez Zapatero. El ministro argentino está aprovechando este viaje para establecer una serie de encuentros políticos para fortalecer los lazos entre ambos estados. Asimismo, el ministro no pudo zafar de tener que dar declaraciones acerca del acuerdo con el FMI y qué es lo que espera de su tratamiento en el Congreso Nacional.

En su entrevista con el diario El País, el ministro del Interior habló sobre el posicionamiento de Argentina con respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania y sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Finalmente, el favorito de Cristina Fernández de Kirchner dio su opinión acerca del acuerdo con el FMI que terminó por ingresar al Congreso Nacional.

Con respecto a la postura del Gobierno Nacional sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, Wado de Pedro sostuvo que "el presidente de la nación y el canciller fueron contundentes a la hora de condenar la invasión a Ucrania. Argentina defiende los principios de la integridad territorial, respeto a los derechos humanos, la solución pacífica de los conflictos. Recordemos que Argentina sigue reclamando la soberanía de las Islas Malvinas, como también apoyamos la reivindicación de España por Gibraltar. Estamos en contra de las guerras".

Asimismo, Eduardo de Pedro comentó que el inoportuno viaje del presidente de la Nación a Rusia se trató de "un viaje que ya estaba enmarcado en una gira de otra connotación, que nada tenía que ver con la discusión del conflicto con Ucrania". Él mismo sostuvo que tanto el presidente como el canciller fueron claros a la hora de mantener la posición de Argentina sobre Ucrania".

Por otro lado, se le preguntó si el viaje del presidente a Rusia podía hacer que Estados Unidos endurezca su posición sobre la Argentina en el FMI, el funcionario dio una respuesta contundente: "Nosotros acabamos de llegar a un acuerdo con el FMI que ahora fue enviado al Congreso. No creo que sea bueno para los organismos internacionales que se usen los organismos financieros para condicionar la libertad de los países".

En el mismo contexto, el abogado y político argentino aclaró que el Gobierno Nacional "está apostando al fortalecimiento de la región de América del Sur, a integrar a los países en una alianza que genere estabilidad política y económica como Europa, con una moneda única y una solidaridad que se mostró en la pandemia".

"Apostamos a sacar de la pobreza al 50% que tenemos en Argentina, y lo mismo quiere Lula [da Silva] y otros muchos. Queremos generar economías fuertes, democracias fuertes, con un nivel mucho menor de dependencia de las potencias que juegan en la región. El Gobierno argentino quiere tener autonomía para poder resolver los problemas", explicó el ministro del interior.

La parte central de la entrevista fue cuando Wado de Pedro dio su opinión acerca del acuerdo del FMI que acaba de presentar su Gobierno al Congreso Nacional. Él mismo expresó que "La deuda que tomó el Gobierno de Cambiemos fue irresponsable. Fueron más de 44.000 millones de dólares, y 9 de cada 10 se utilizaron para financiar la fuga de capitales. Nada de ese dinero se usó para construir la infraestructura necesaria o fortalecer el sistema de salud, o el científico. Es una cifra similar a que va a recibir España para digitalizar toda su economía y hacer la transición energética, unos 47.000 millones. En Argentina se usó para fugar capitales. No hay un ladrillo, una computadora, un parque eólico nuevo".

"Es un acuerdo que evita una catástrofe económica en lo inmediato en Argentina. Ahora comienza una etapa donde vamos a seguir necesitando el apoyo internacional para que el FMI siga contemplando la voluntad del Gobierno de resolver el problema, pero en una coyuntura que cambió a raíz de esta guerra", explicó el hombre favorito de CFK en el Gobierno.

"El acuerdo es el comienzo de la solución. Evita una catástrofe en lo inmediato. Ahora el FMI tiene que comprender la nueva etapa en la que Argentina necesita mantener el nivel de crecimiento y de inclusión social y bajar los niveles de pobreza. Necesitamos que el Fondo contemple la nueva coyuntura en el marco de una guerra que está cambiando la economía mundial", aclaró Eduardo de Pedro.

Siguiendo la misma línea, el ministro dio su explicación acerca de si el acuerdo se va a aprobar en el Congreso o no. El ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires comentó que "Este acuerdo modifica el acuerdo hecho por Cambiemos en 2018. De no salir la votación en el Congreso, quedaría vigente el acuerdo de 2018. Apelamos a la responsabilidad de la oposición y confiamos en que van a acompañar la solución a un acuerdo que ellos tomaron en 2018".

"Los Gobiernos peronistas siempre pagaron las deudas que generaron otros. Néstor Kirchner canceló (en 2006) el total de la deuda con el FMI. Queremos volver a esa autonomía. El Gobierno argentino tiene la voluntad de pagar. La pregunta es si el FMI tiene la voluntad de dejar que Argentina crezca para poder cumplir", aclaró el ex diputado nacional.

En cuanto a los duros mensajes que estuvo enviando La Cámpora (grupo liderado por él) acerca del acuerdo, respondió: "La Cámpora ha recordado las palabras de Néstor Kirchner donde hay muchos ejemplos de que el FMI no contribuyó a resolver los problemas sino que terminó profundizando las desigualdades. Nosotros seguimos apelando a que la independencia económica y soberanía política son fundamentales para que los países crezcan. Hay determinados condicionamientos del FMI que no concuerdan con la realidad que vivimos en Argentina".

En su entrevista al diario El País, el ministro aprovechó para aclarar los rumores sobre las internas dentro del bloque del Frente de Todos tras la renuncia a la presidencia del bloque de Máximo Kirchner : "Máximo no abandonó el Frente de Todos, sigue siendo parte. Puso a disposición del presidente la presidencia del bloque por tener diferencias en el modo en que se llegó al acuerdo con el FMI. Eso quiere decir que el presidente de la Nación tiene el control total sobre la presidencia del bloque de diputados. Eso fortalece la posición del presidente en el Congreso. Máximo es respetuoso de las instituciones y puso en sintonía al presidente de la Nación con la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados. Fue una decisión muy personal de Máximo Kirchner".

Sobre su relación con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, Wado de Pedro afirmó que "Hoy la relación es muy buena. En toda coalición política hay discusiones internas. Nosotros las promovemos. La discusión es la parte más rica, a partir de ahí se toman mejores decisiones, no la vemos como un problema. Cuando se suprime la discusión se toman peores decisiones". Igualmente, cuando se le preguntó si creía que el presidente podría ser reelegido dio una respuesta muy tajante: "En Argentina, los Gobiernos con buena gestión reeligen a sus presidentes".

Respecto a los dichos sobre la casi "no relación" entre Alberto y Cristina, el ministro se animó a decir que "Argentina es un país presidencialista, la gestión está a cargo del presidente. La vicepresidenta preside el Senado. Es una relación que entra dentro de la lógica de la coalición. Hay debates y discusiones, pero el que toma las decisiones es el presidente".