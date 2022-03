La jugada que planea Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales

Quienes lo frecuentan periódicamente en sus oficinas de Acasusso perciben que Mauricio Macri “está de vuelta en la cancha”, siempre trazando paralelismos futboleros por el título de su libro “Primer tiempo”. “Está mucho más enfocado que el año pasado cuando decidió involucrarse muy poco en el cierre de listas de los comicios legislativos. Ahora frente a la pregunta obligada no se cansa de repetir que la fecha tope es marzo del año próximo, ahí develará el misterio un eventual proyecto presidencial o no.

“Mauricio está muy entusiasmado con el balance que hace hasta ahora de su regreso al centro del escenario, cree que le está yendo mejor de los que muchos pensaban y no le costó tanto recuperar centralidad política en el escenario y dentro de Juntos por el Cambio”, comenta a MDZ un diputado del PRO del interior. Parece que está disfrutando mucho de la desorientación y ansiedades que empieza a generar dentro de la coalición opositora.

“Su idea es medirse todos los meses como un jugador que dejo la actividad y va volviendo paulatinamente sin exigirse”, recurre otra dirigente del PRO al futbol, una de las grandes pasiones del expresidente junto al Bridge, el golf y el paddle. De acuerdo a lo que pudo averiguar MDZ, Macri tiene pensado hacer incursiones mediáticas y territoriales todos los meses porque cree que de esa forma no se desgasta excesivamente y al mismo tiempo sigue ocupando un espacio de relevancia.

En su entorno insisten que se ha frenado su imagen negativa y que, a partir del fracaso del gobierno del Frente de Todos y la acechanza permanente de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó una revaloración de su perfil presidencial. “Todos los desastres de Alberto Fernández y Cristina le juegan a favor porque ponen en valor su seniority y la prolijidad institucional durante sus cuatro años de gestión, más allá de lo mal que nos fue en materia económica”, sostiene un dirigente que lo acompaño en la presidencia.

Todas estas especulaciones y medias palabras no hacen más que postergar la conformación del escenario para las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio. En el entorno de Horacio Rodríguez Larreta creen que Macri levanta el perfil para negociar mejor con su jefe, pero que al final no va a ser candidato. Mientras que los allegados a Patricia Bullrich opinan parecido, aunque no les causa mucha gracia que se esté instalando con supuestas aspiraciones de volver.

“Patricia no está tranquila, si juega Mauricio ella tendrá que bajarse para respaldarlo, pero si el expresidente decide evitar su intento de regreso no tiene ninguna garantía real que ella sea la elegida por quien fuera el presidente de Boca Juniors. “No nos olvidamos que el año pasado nos dejó en banda cuando queríamos ir a una PASO en CABA contra María Eugenia Vidal y el apoyo de Horacio”, destacan con escepticismo en el entorno de la presidenta del PRO.

La pregunta del millón pasa por saber fehacientemente quien de los tres es más competitivo para imponerse en la primaria presidencial de JxC frente a los radicales que seguramente irán con una lista propia. El ganador de esa contienda quedará el año próximo muy bien posicionado para ser el sucesor de Alberto Fernández. Obviamente, la crisis política descomunal que golpea al oficialismo también va a tener influencia en la estrategia opositora, sobre todo si hay ruptura. “Mauricio apuesta a que su perfil es el más lejano a Cristina, casi el otro lado del espejo, y no descarta que ella también pueda intentar un retorno”, especula así un amigo de Macri con cierta expresión de deseo.