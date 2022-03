La letra chica del proyecto radical para dolarizar la economía

¿Es la dolarización de la economía argentina la solución a los problemas económicos? La idea de que pueda existir una salida mágica a las crisis recurrentes que atraviesa nuestro país, es lo que lleva a este presente momento en el que florecen propuestas que plantean lisa y llanamente abandonar el peso —o cualquier otra moneda nacional— para abrazar la divisa estadounidense.

En marzo de 2019, el BCRA informaba que existían US$130 mil millones que eran atesorados por los argentinos. En septiembre de 2021, la misma institución afirmó que la cifra ya alcanzaba los 200 mil millones, un crecimiento de 70 mil millones en un año. Hoy, distintos economistas señalan que estas cifras se han duplicado, y que el monto total de dólares en cajas de ahorro, cajas de seguridad y guardada en hogares particulares alcanza los US$400 mil millones.

En este escenario, diputados nacionales han presentado proyectos que buscan dolarizar la economía argentina. Javier Milei —en su estilo polemista— plantea una dolarización sin intervención oficial: decretar el cambio de moneda y cada uno a su suerte.

Por otra parte, el diputado radical por San Luis —perteneciente a la coalición de Juntos por el Cambio— Alejandro Cacace brindó una entrevista a la FM 99.9 de Mar del Plata, la cual reproducimos en exclusiva para MDZ.

Cacace señaló: "Hay casos que avalan la dolarización como el de Ecuador que redujo una inflación de 100% a un dígito y lleva 22 años de estabilidad y porque hay que considerar opciones para resolver el problema. La dolarización puede lograr en menos de dos años terminar con la inflación, algo que no hace ningún otro problema. Debemos trascender el título y discutirlo con seriedad. El proyecto tiene 8 artículos y 33 páginas de fundamentación".

En referencia a las críticas de su correligionario, presidente de la UCR, y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, Cacace elige bajarle el tono a la discusión y propone: "Tenemos que trascender las anécdotas y discutir los temas profundos que arrastramos durante años. Tenemos que hacerlo sin prejuicios ni agresiones, basados en datos y evidencia. La inflación la arrastramos hace mucho tiempo y ningún gobierno puede resolverlo. Tenemos un problema profundo y no podemos descartar ninguna opción ni descalificar a quienes lo proponen".

En referencia a los fundamentos de adoptar una medida de tanta envergadura, Cacace asegura: "En Argentina hubo estabilidad de precios sólo con las cajas de conversión, eso muestra que la tuvimos cuando nos atamos a una moneda argentina. La dolarización no es lo mismo porque elimina el peso o moneda local y adopta a esa moneda como oficial. Argentina debe resolver un tema fiscal y que haya financiamiento monetario del déficit agrava el problema de la inflación. Pero no es cierto que se deba resolver el déficit para no tener inflación porque los países del continente tienen déficit pero no inflación y eso pasa porque tienen moneda".

El debate está sobre la mesa. El camino político será un tránsito ardiente de un debate necesario en Argentina al respecto de cómo solucionar el flagelo de la inflación.