José Luis Espert protagonizó picante cruce en televisión

El diputado nacional José Luis Espert protagonizó una fuerte discusión en televisión con el periodista Pablo Duggan, lo que culminó con el economista liberal siendo amenazado con su expulsión del estudio.

Todo ocurrió anoche en el programa Desafío 2022, del canal C5N y conducido por Pablo Duggan, al cual José Luis Espert fue como invitado. Si bien al principio hubo algunas palabras de elogio entre el anfitrión y el entrevistado, la tensión se fue acumulando desde los primeros minutos y el malestar era cada vez más evidente.

El debate fue subiendo de tono a medida que Espert se iba enfrascando en discusiones con el resto de los panelistas que cuestionaban sus declaraciones sobre la economía, el dólar y la apertura de los mercados.

Pero la situación se tensó mucho más cuando uno de los periodistas le preguntó al invitado sobre las "nuevas derechas" en el mundo. Visiblemente molesto, Espert lo interrumpió: "¿Me podes hablar a mí y no a las nuevas derechas? Me metes en el mismo paquete que a (Jair) Bolsonaro y (Donald) Trump".

"José Luis, no hables arriba, si no es imposible", le retrucó Duggan, también enojado. "Si vos me hablas a mí, te voy a hablar arriba", fue la respuesta tajante de Espert tanto para el conductor como para el panelista, a quien además le recriminó: "Si él en lugar de hablarme a mí le habla a la nueva derecha… hablame a mí, flaco".

Dado que el clima en el estudio solo empeoraba y los chispazos eran cada vez más subidos de tono, el conductor de Desafío 2022 le dio un ultimátum al diputado liberal: "Escuchá la pregunta. Si no lo vas a dejar contestar, es una actitud violenta de tu parte, y corto el reportaje ya mismo. O lo dejas terminar la pregunta o cortamos ahora".

"Corta el reportaje, dale. Boludeces, no voy a escuchar", contestó Espert. Ante ese desafío, Duggan volvió a preguntarle si estaba dispuesto a escuchar las preguntas, y el economista insistió en su postura. "Cortamos el reportaje, listo chicos", pidió el periodista al control.

Antes del corte, el líder de Avanza Libertad arremetió contra todos los presentes: "Duggan cobarde. No se la banca. Tiene por lo menos tres con él y no se la banca conmigo solito. Ninguno de ustedes me puede hacer nada".

De todas formas, la entrevista continuó por unos minutos más y terminó en tiempo y forma. Irónico como en toda la transmisión, Espert preguntó si la habían pasado bien con él. "Yo la pasé fantástico. Por favor, barbita blanca, Papá Noel, traeme otra vez pronto", añadió en tono sarcástico.

"Cuando quieras, pero si escuchás las preguntas", respondió Duggan con la paciencia al límite. "Vos me dijiste que ibas a cortar y no cortaste. No tuviste huevos. Cuando amenazás, tenés que cumplir la amenaza. No te la creo", concluyó Espert.