Presentan un proyecto para investigar qué pasó con el préstamo del FMI

Tras el acuerdo que fue firmado y votado en ambas cámaras de legisladores nacionales que refinanció la deuda con el FMI, Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado nacional peronista del Interbloque Federal presentó en una entrevista con MDZ Radio, un proyecto para "investigar la fuga de capitales, que se dio en la gestión del gobierno macrista en 2018 con la plata del Fondo Monetario Internacional" y explicó qué objetivo tiene la investigación.

El diputado nacional bonaerense describió que el proyecto que presentó en la Cámara de Diputados es para "mejorar la gobernabilidad del país y controlar sutilmente al Poder Ejecutivo". “Este proyecto busca realizar una investigación de carácter técnico, no penal y menos judicial que ayude al país tras haber acordado el refinanciamiento de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional", aclaró.

Además, el funcionario apuntó que el acuerdo firmado en 2018 “fue el préstamo más alto que ha otorgado FMI” y destacó que la idea de investigar qué se hizo con la plata, no fue del propio diputado, sino de los directores que integran la entidad financiera. “No fue una idea propia. Esta idea proviene de los directores de países que reconocieron que el dinero prestado del FMI se fugó al exterior y todavía no hay información del paradero. Por ende, la iniciativa del legislador peronista propone que “el Poder Ejecutivo instruya a nuestro representante dentro del FMI y le insista al directorio de la entidad, que la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) abra una investigación para determinar el paradero de los miles de millones de dólares”.

FMI. Ya que el Fondo sigue advirtiendo sobre problemas y riesgos de #Argentina, nuestro país debería exigirle que su propia Oficina de Evaluación Independiente (OEI) examine la medida en que los fondos recibidos terminaron financiando la salida de capitales especulativos. pic.twitter.com/DQ9HLZEAkX — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 26, 2022

Por otro lado, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez aseguró que de avanzar con la investigación podría ser un salvavidas para Argentina de no cumplir las metas económicas que impuso el Fondo Monetario Internacional al país. "El acuerdo ya está firmado, esto no se va a romper. Nos puede ayudar, si la investigación da como resultado que el FMI reconoce que ha cometido errores y esto nos abre la posibilidad de que la entidad internacional sea más flexible en los pagos que hay que efectuar para no caer en default financiero", completó.