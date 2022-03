Alfonso Prat-Gay atacó una de las propuestas más controvertidas de Javier Milei

El exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, criticó con vehemencia la propuesta de Javier Milei sobre dolarizar la economía, al advertir que se trata de "un plan Bonex" oculto que pretende "eliminar el peso" después de esperar "una hiperinflación que deje tierra arrasada".

"Los que lo proponen no dicen toda la verdad, porque ocultan un plan Bonex en el medio. La propuesta de ese sector político es eliminar el peso", expresó Alfonso Prat-Gay en declaraciones al canal LN+ sobre la idea de Javier Milei, quien días atrás anunció que en caso de llegar a la presidencia el próximo año, una de sus primeras medidas será dolarizar toda la economía y dejar a la divisa norteamericana como principal moneda de circulación legal.

Continuando con su crítica a Milei, Prat-Gay remarcó que "cuando te dicen dolarización o eliminar el peso, te están diciendo es una de dos: o te aplico un Plan Bonex, si está dentro de mi voluntad, o lo voy a hacer una vez que haya una hiperinflación que deje tierra arrasada. Entonces, o esperan una hiperinflación o están ocultando una medida que en el pasado no funcionó".

El Plan Bonex inició bajo la presidencia de Carlos Menem a fines de 1989, en medio de una fuerte crisis económica y cambiaria que había llevado al país a la hiperinflación y con los bancos sin fondos disponibles para pagar en ventanilla porque el Banco Central los había tomado. Para evitar una nueva corrida sin emitir de más, el Gobierno nacional le ordenó al BCRA que entregue a los bancos el bono Bonex 89, que a su vez se la debían entregar a los ahorristas.

A diferencia del economista libertario, Prat-Gay propuso "tener un Banco Central independiente; un directorio que si no cumple, se va a la casa y que no acepte ninguna instrucción del Poder Ejecutivo; y gente idónea para manejarlo que no se amiga del poder".

Por otro lado, el exfuncionario de Mauricio Macri cuestionó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por provocar una ruptura en el Gobierno: "Evidentemente, hay una postura muy concreta de Cristina de no apoyarlo y de hacer todo lo contrario a lo que ha propuesto el presidente Alberto Fernández; en particular, está en contra del programa que se acordó con el Fondo Monetario".