Máximo Kirchner le ganó a Santiago Cafiero en las internas del peronismo bonaerense

Si bien la interna del Partido Justicialista en las once localidades donde se disputó no representaba nada, para Máximo Kirchner no era un tema tan menor. Se impuso en la tierra madre de los Cafiero, San Isidro, y también triunfaron sus otros referentes en los otros tres distritos grandes: Mar del Plata, Tres de Febrero y San Miguel. Los oficialismos de Juntos de esas localidades, felices también por el nivel demostrado en la competencia de sus rivales.

Con resultados menos holgados que los previstos inicialmente, los dirigentes locales alineados o aliados de La Cámpora ganaron en sus respectivas internas partidarias en cuatro de los once lugares donde hubo interna. Juan Debandi, José Luis Casares, Juan José Castro y Eduardo Coppola fueron los triunfadores de una noche donde nadie se anima a dar resultados finales.

De estos candidatos, sólo dos son referentes directos y participantes de La Cámpora. Debandi, en Tres de Febrero, y Castro, en San Miguel, ambos distritos conducidos por intendentes que reportan en Juntos, mientras que Casares y Coppola son dirigentes sindicales de San Isidro y Mar del Plata, respectivamente, donde encabezaron las listas que representaban a Teresa García y Sebastián Galmarini, en San Isidro, y a Fernanda Raverta, en General Pueyrredón.

De las once localidades donde hubo interna, las cuatro más importantes se dieron en municipios manejados por jefes territoriales fuertes referenciados en la oposición. Diego Valenzuela, en Tres de Febrero; Gustavo Posse, en San Isidro; Guillermo Montenegro, en General Pueyrredón y Joaquín De la Torre, el senador aliado de Jaime Méndez, en San Miguel.

En la localidad turística más importante del país hubo bastante tensión en los lugares de recepción de planillas, pero la situación no llegó a mayores. Allí Coppola, secretario general de Luz y Fuerza, se impuso a Juan Manuel Rapacioli por un amplísimo margen. El ganador es el representante de la lista que llevaba como congresal provincial a Manino Indart, aliado de Santiago Cafiero en la actualidad y siempre vinculado con Daniel Scioli.

José Luis Casares es el secretario general de una de las dos fracciones en la que se dividió la CGT Zona Norte y referente del gremio de la docencia privada. Su persona unifica la alianza entre Teresa García, la amiga de Cristina Fernández de Kirchner, y la familia Galmarini, compuesta por Marcela Durrieu y Fernando, el futuro esposo de Moria, y antiguo hombre de confianza de Eduardo Duhalde y Carlos Menem.

García es, además, la presidenta del bloque de senadores provinciales del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires. Paradójico, hace algunas décadas, era parte del círculo más cercano de Antonio Cafiero en su armado territorial y seccional y referente de la LIPEBO, que competía con la Liga Federal de Galmarini.

En Tres de Febrero, Debandi, quien fue candidato a intendente en 2019 y primer concejal hace un año, le ganó a Horacio Alonso, quien no tiene una referencia precisa a nivel nacional. Ex diputado nacional, trabajó para que Máximo Kirchner y Sergio Massa acordaran previo al 2019. Muy atrás quedó Alejandro Collia, ex ministro de Salud provincial y también atravesado por el escándalo de la vacunación vip de 2020 por su trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación.

Collia representaba los intereses políticos de Hugo Curto. Este resultado lo deja muy lejos del poder al ex intendente. Recluido, sin responsabilidades partidarias ni políticas, lo único que quería era la derrota de un ex referente suyo, el ganador de la interna, alineado con La Cámpora cuando ésta apareció.

Si bien fueron triunfos claros y contundentes, el costo - beneficio fue por demás relativo. En algunos pueblos, como Tres de Febrero y Mar del Plata, quienes ganaron y quienes obtuvieron la minoría pueden festejar. Unos por ganar, los otros por marcar una gran referencia, inexistente hasta este momento, y poner en aprietos el futuro de las conducciones triunfantes.

Si bien no participó en ninguna campaña ni estuvo presente en ninguna de las localidades, Máximo Kirchner debe estar festejando. Su enemistad con el ahora canciller Santiago Cafiero es grande y lo hace responsable de las decisiones presidenciales que no comparte.

Cafiero es de San Isidro, y su lista, representada por Patricia Castro, sólo obtuvo el 35% de los votos y quedó muy lejos de la de Casares. Y el máximo referente de Alberto Fernández también se jugó una patriada fuerte en Mar del Plata, donde perdió, pero por menor diferencia contra la lista apadrinada por la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.

En la Quinta Sección electoral es la región donde se realizaban la mayor cantidad de internas partidarias, seis en total. Es la zona centro costera de la Provincia. Además de Pueyrredón, se presentaron en Ayacucho Ana Clara Revori, representando al oficialismo liderado por el exintendente y actual presidente del PJ, Darío David, que enfrentará a Juan Pedro Erreguerena, impulsado por el kirchnerismo.

En Chascomús, Mariano Fernandino es apuntalado por sectores del peronismo tradicionales, mientras que Alfredo Machín es apoyado por espacios como La Cámpora, el Movimiento Evita y otros movimientos sociales.

En La Costa, el vigente presidente del PJ, Juan de Jesús, finalmente tendrá competencia ante la lista encabezada por Carlos Rajoy, pese a que en un primer momento parecía que habría lista única. En Lobería también habrá interna, luego que inicialmente había trascendido que el gerente local de Anses, Juan Pablo Cappelli, sería el único candidato: deberá enfrentar a Carlos Alberto Rodríguez. Y en Necochea, el titular del PJ Marcelo Rivero deberá enfrentar a Ana María Asa.