Lázaro Baéz se volvió a victimizar y aseguró que es un "chivo expiatorio"

El empresario santacruceño Lázaro Báez fue condenado en febrero de 2021 a doce años de prisión por “lavado de activos'' de más de 55 millones de dólares, delito que tuvo lugar entre 2003 y 2015. Sus cuatro hijos, que formaban parte de la empresa Austral Construcciones, también fueron condenados: Martín Báez a 9 años de prisión y Leandro a 5 años. En tanto, sobre Luciana y Melina recayeron tres años en suspenso.

No se trató de los únicos sentenciados, otros imputados también fueron sancionados entre ellos Leonardo Fariña, sindicado valijero y tomado como colaboradoren el expediente.

La decisión de la Justicia fue apelada ante la Cámara Federal de Casación y, tras un pedido de la defensa del empresario para que se fije fecha para la audiencia de informes, los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo resolvieron convocar para el 26 de mayo próximo.

Al hablar acerca de sus causas en el programa radial Patagonia al mundo, Báez se victimizó asegurando que “están rematando activos de Austral sin tener definido qué pasó con las supuestas responsabilidades de evasiones fiscales y lavado de dinero”. En relación a la condena por la causa conocida como “Ruta del dinero k”, dijo que está trabada en Casación.

Noticias Relacionadas El contundente argumento que usó Alberto Fernández en favor de Cristina Kirchner y Lázaro Baez

No es la primera vez que el empresario habla con este medio, ya lo había hecho en otras oportunidades, y reiteró algo que ya mencionó: “Necesitan un chivo expiatorio y creo que me han elegido para eso. La causa está bien armada”. Pero también fue más allá en sus conceptos y agregó: “Esto no viene de Macri, viene de otro lado porque tiene un concepto de que el peronismo tenía que desaparecer”.

Además de la condena que pesa sobre él por lavado, Baez está siendo juzgado junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntamente haber sido favorecido con obra pública durante el kirchnerismo. Sobre este hecho, Báez una vez relató en un medio de la localidad santacruceña de San Julián que "la gente tiende a pensar que uno es un corrupto que vivía arreglando obras, entrampado con Néstor (Kirchner). En realidad, yo era el socio de Néstor y por eso me daban obras, pero nadie reconocía que uno se levantaba a las 6 o 7 de la mañana, iba a trabajar y recorría la provincia”.

Poniéndose en el lugar de un perseguido, el exempresario apuntó contra los medios de comunicación nacionales (a quienes elige no dar notas) al considerar que “han tenido una participación activa en el armado de causas”.

"La fundamentación de la mentira a través de los medios ha sido constante”, indicó Lázaro Baez y apuntó a la Justicia. Es que, a pesar de la investigación que se llevó adelante y el desarrollo de un debate oral en el que se logró probar que había cometido un ilícito durante años, el empresario consideró que “la Justicia ha sido partícipe activa de todo ese entramado”. Por último, se mostró optimista y dijo: “El único que hoy tiene las cosas claras es el de arriba diosito”.

En otro tramo de la entrevista, que duró una hora veintitrés minutos, Báez habló acerca de la política actual, de Cristina, Alberto, del acuerdo del FMI. Sobre este último punto comentó que “el peronismo necesita de este acuerdo y oponernos por oponernos me parece fuera de lugar”.

Otro de los puntos candentes a los que se refirió fue a La Cámpora, acerca de la organización dijo que fue una idea de Néstor incorporar a la juventud pero que muchos de los militantes que se encuentran en estas filas “tiran por la ventana a mucha gente de años de militancia y eso duele”.

Por lo pronto, sigue en el banquillo de los acusados ante el TOF 2 por presuntamente beneficiarse con obra pública en Santa Cruz donde se espera un veredicto antes de fin de año. En tanto, Casación tras la audiencia del 26 de mayo estará en condiciones de resolver si confirma o revoca la condena a 12 años por lavado. Además, hay otros procesos que continúan abiertos.