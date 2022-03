Obra pública: Javier Iguacel cargó contra Lázaro Báez cobrar y no terminar las rutas

Seis horas no alcanzaron para concluir con el interrogatorio de todas las partes a Javier Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento y ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en el juicio que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros por el presunto direccionamiento de obra pública en favor de Austral construcciones, la empresa de Lázaro Báez.

Al inicio de su alocución Iguacel comenzó narrando que apenas asumió en el cargo se encontró con que había rutas cortadas con gomas quemadas en Santa Cruz con personas reclamando por sus sueldos. Eran 1.500 familias. Relató que había que tomar cartas en el asunto por lo que intentó conversar con la autoridad competente en la provincia. “No pude comunicarme y estábamos con un problema de que Vialidad debía mil millones de dólares que para esa época eran 14.000 millones de pesos. Era cola de gente que quería cobrar. Era prioridad resolverlo”.

Entonces manifestó que le pidió al ingeniero Mon que le ayudara a verificar la deuda, contrato por contrato, y que muchos tenían varios años. Era creíble que haya gente cortando rutas porque Vialidad no le pagaba. “Le pido a la administración que averigüe cuánto se debía. Resulta que la información tardó en llegar, no solo no se debía sino que se había pagado por adelantado”, aseveró.

A partir de esto, contó que viajó a Santa Cruz y pidió una auditoría interna para hacer un informe con todas las obras e intervino el distrito. “Había concentración de obras en Santa Cruz según el informe. Estaba todo en una empresa con la que habíamos tenido conflicto. Ahí es cuando me anoticio que era de Lázaro Báez. Y además de que el 50% de las obras no se habían terminado. Habían pasado muchos años y no se habían terminado”, señaló que fue allí cuando decidió hacer la denuncia para que la Justicia investigue.

Javier Iguacel durante su paso por la gestión de Mauricio Macri.

Cuando el fiscal Diego Luciani le preguntó sobre la razón por la que la contratista abandonó las obras manifestó que no hay motivo. “Al momento no lo tenía claro y recuerdo que a partir del informe de auditoría vi que la ruta de Caleta Olivia era prioritaria. Se dio de baja y se armó un nuevo pliego para intentar terminarla. Era por el saldo de obra, 40% a 60% de obra a terminar”.

Entonces pidió a sus colaboradores que se fijen el presupuesto y a partir de los dichos del supervisor de obra le pidió que mirara la ruta 9. “Alertado de la cantidad de irregularidades que había es que agregué cosas a la denuncia”. En ese estudio no había motivo técnico. En ese proceso aparentaba un modus operandi sin motivo de hacer rutas en Santa Cruz. Fue cuando dijo que la obra de la ruta 9 era una simulación de licitación. “Cual era el modus operandi: hacerse de los contratos, cobrar anticipos con certificados y luego abandonar la obra”.

Y fue más allá en su exposición: “Austral Construcciones no tenía capacidad y le seguían dando obras. Avanzaba financieramente con obras que no terminaba”. La mitad de las obras de la provincia no se habían terminado pero además era el 75% del volumen de obra inactivo.

Para el ex administrador de la DNV “este grupo (Austral Construcciones) “pasó de ser un ignoto a ser el principal beneficiario de obra pública. Fue el que más pagos recibió. El 11%”.

Entre las empresas adjudicatarias en la provincia estaba el 80% en Austral Construcciones, Kank y Costilla y Adelmo Biancalani. “El único grupo que tenía pedido de pago era este, no había otro que tuviera este beneficio ni en Santa Cruz ni resto del país”, aseguró Iguacel.

Cómo funcionaba la maniobra

Según declaró el exfuncionario del Gobierno de Cambiemos en el ínterin de la primera denuncia y la ratificación o ampliación de la misma lo fue a ver una contadora que efectivizaba los pagos. “Claudia, la contadora que dependía de Passacantando. Me cuenta que no le gustaba como se manejaban y por eso le pide a Periotti que la cambie de lugar y la ponen en esta oficina y cuando le piden que adelante pagos, lo ve raro y pide algo que lo justifique. Acá vienen los pedidos de José López. El pide que paguen. Cuando cuenta esa historia le pregunto sobre qué pagas. Tenía la resolución. Y pedía un certificado para poder hacerlo. Gregorutti armaba. Pensé que estaban inventando certificados para pagar”.

En otro orden de cosas manifestó que no existía ningún tipo de control sobre esos certificados de obra. “No había ningún tipo de control de ingeniería, aunque uno no sepa nada de leyes, si estás a cargo de una obra querés saber si se hace, con qué equipos. La persona que hace los certificados tiene que estar en la obra. No solo no había ningún control, sino que trabajaban mancomunadamente para hacer efectiva la transferencia de dinero de estos contratos que no deberían haber existido, en una provincia que no ameritaba semejante volumen de obra, y así sacar los pagos del tesoro nacional”.

Más tarde mencionó que en una ocasión tuvo una charla con el exfuncionario de Vialidad Sergio Passacantando que dijo que lo que hacía por orden de Néstor Kirchner. “Yo trabajaba en Inverness y como era ordenado, Néstor pide que me pongan para ordenar Vialidad Provincial”. "Por decreto lo ponen en planta permanente y ese documento fue rubricado por Julio De Vido y Alberto Fernández", aseguró Iguacel. A lo que agregó que “Alberto debiera haber sabido que se nombró a alguien que trabajó para la financiera del mayor contratista”. Es decir que Passacantando fue nombrado para que haga los pagos por adelantado y que en un año se contrataron obras por mil millones a una empresa sin capacidad. “Fue un proceso fraudulento”, añadió Iguacel.

Asimismo, destacó que varios contratistas le manifestaron que no los dejaban licitar en Santa Cruz. “Se juntaban y les decían acá no se metan, acá si. Era un preacuerdo. El que lideraba esas reuniones era Fergola”, concluyó.

La testimonial empezó 9:40 de la mañana y se extendió hasta las 16 horas. La misma continuará el próximo lunes a las 9 tras un cuarto intermedio.