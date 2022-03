Un alfil de Horacio Rodríguez Larreta cuestionó a Roberto Feletti y desafió a Cristina Fernández de Kirchner

Florencia Arietto, abogada y dirigente de Juntos por el Cambio que hace semanas se desprendió de Patricia Bullrich para unirse a las filas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional Diego Santilli; criticó con dureza al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Asimismo, aseguró que lo entregará el país a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La exasesora del Ministerio de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri, se refirió al funcionario como un "cabeza de termo" por sus polémicas declaraciones mientras anunciaba un nuevo acuerdo de precios de 60 productos.

"El dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el fondo. ¿Qué es esto si no es un ataque especulativo infundado y no tolerable? Es la especulación de los que quieren comprarse más departamentos en Miami y más 4x4, y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen, porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza. Lo dije la otra vez: si vamos así, la Mesa de Enlace va a decidir lo que comemos", dijo el secretario de Comercio en conferencia de prensa este último miércoles.

Es por ello que, Arietto indicó en diálogo con A24: "Feletti tiene una cabeza de termo. Este tipo no puede estar ahí, pero está para hacer algo y detonar todo. Para que nosotros entreguemos la patria".

Y continuó: "El no sabe que nosotros somos hijos de nuestros héroes de Malvinas. Él no sabe que no le vamos a entregar la patria a Cristina (Fernández de Kirchner) ni a la burocracia sindical. Vamos a ir a defenderla hasta el último minuto. Estos tipos quieren que nos desmoralicemos".

"Cristina Fernández de Kirchner, tu desesperación va a lograr que rompas la patria (...) Nos quieren rotos, desesperanzados, tristes y divididos. Pero mirá que juntitos estamos", cerró.