El Gobierno anunció una nueva canasta de precios y apuntó contra diez empresarios

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, brindó una conferencia de prensa en la que anunció una canasta de precios regulados para comercios de proximidad y productos frescos. Además apuntó con dureza contra aquellas empresas que forman parte del 14,5% en góndolas. Incluso nombró a cada una de ellas con una lista a modo de estrategia para exponerlas. Por su parte, dio detalles sobre la implementación del fideicomiso de trigo

La nueva canasta incluirá 60 productos: agua mineral, arroz, azúcar, fideos, galletitas, harina, mermelada, pan rallado, tapas de empanadas, yerba, jabón en polvo, leche, queso, yogur, lavandina, limpiador de piso, pan de mesa, pañales, papel higiénico y shampoo, entre otros.

"La secretaria ha llevado adelante una política de canastas alimenticias con un claro objetivo: asegurar bienes esenciales y alimentos en la mesa de la población. Eso sí es responsabilidad nuestra y es lo que hemos estado construyendo", comenzó el funcionario.

Posteriormente, atribuyó parte de la crisis al conflicto en el este de Europa y señaló: "Ha habido aumentos, que siempre son superiores en los comercios de proximidad, pero que esta vez ese rango de diferencia trepó mucho. En parte, está dado por una política -de algunas empresas- de canalizar por los lugares menos controlados y regulados (..) Esto fue febrero. En marzo se plantea otra problemática, ya que a partir de la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, se provocó un dislocamiento del comercio internacional en alimentos. Tanto Rusia como Ucrania participan del 29% del comercio internacional de trigo y del 18% de maíz. Además, Ucrania es la principal exportadora de aceite girasol en el mundo, lo que impacta en la industria aceitera".

"Los focos de comercios han sido fuertemente afectados por esta guerra, por lo cual el escenario cambia drásticamente. Aparece otro escenario sumamente complejo que ya impacta en la harina, fideos, pan, pastas frescas y secas, etc. Todos los países, de la Unión Europea han iniciado mecanismos de protección y aseguramiento de abastecimiento", comentó Feletti.

"Planteé en reuniones del equipo económico la necesidad de suba retenciones de derecho a exportación sobre trigo, maíz y girasol. Y lo sostengo. No puedo entender cómo hay sectores de la producción argentina que quieren que se les convalide un efecto riqueza de 50% en dólares solo por acopiar un cereal. Eso impacta sobre la mesa cotidiana de los argentinos. Quiero ser claro: no es cuestión de tener la gallina de los huevos de oro y que el oro se lo queden en el gallinero", disparó.

La suba de precios se vio en diferentes productos.

Sobre la implementación del fideicomiso al trigo afirmó que se "fijará la tonelada para la harina de consumo en $25 mil pesos, que es el valor que tenía el trigo antes de la guerra en enero" y destacó que "el Gobierno compromete entre 350 millones y 370 millones de dólares para mantener el precio".

Previamente, Feletti había puesto en la mira a panaderos. "Rompieron el acuerdo porque decían que no podían recibir harina a $1300 -que era cierto- ahora dice el presidente de la Federación Nacional de Panaderos que no es necesaria la harina. Supongo que él no va a comprar a precio regulado conforme al fideicomiso que se armó. Son todas especulaciones", dijo.

"La otra especulación fue en las góndolas y ocurrió la semana pasada. La subas fueron inexplicables y que estaban fuera de las pautas acordadas con la Secretaría. Las pautas de precios, según el relevamiento de nuestras inspecciones, se cumplieron en un 61%. Es decir que hubo un 39% de incumplimiento y nadie sabe por qué".

"El aumento fue de 14,5%. Se dieron en limpieza, perfumería, frescos, almacén, congelados, bebés y mamás, bebidas. ¿Por qué nadie lo sabe".

Feletti expuso en forma de "reto" u "advertencia" nombró a las empresas que alcanzaron un incumplimiento de hasta 100% de lo dispuesto por el Gobierno. "Los proveedores que más aumentaron son: Bodegas Chandon, CCU Argentina, Coca Cola, Granix, Los 5 Hispanos, Prodea, Quilmes, Establecimiento Las Marías, Reckitt Benckiser y Mondelez. Estos son los 10 proveedores con mayor grado de incumplimiento. Hay más, pero no voy a leer todos", esgrimió.