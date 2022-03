Ni cristinista ni albertista, quién es el gran marginado del Gabinete

La efeméride pasó desapercibida en medio de la feroz interna que sacude al gobierno nacional. El lunes pasado se cumplieron seis meses de la llegada de Juan Manzur a la jefatura de Gabinete de ministros. Su desembarco marcó el fin de las restricciones por la pandemia del covid pero su peso en el gobierno nacional se fue licuando en medio de la vorágine de la inflación, las tensiones internas entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y el acuerdo con el FMI.

Ni albertista ni cristinista, Manzur se quedó sin terminales en la Casa Rosada ni en el Instituto Patria. El gobernador de Tucumán en uso de licencia obtuvo su cargo para reemplazar a quien fue eyectado con forceps de la jefatura de gabinete a pedido de la vicepresidenta a través de una publicación en redes sociales. Quedó aislado por la interna del Frente de Todos (FdT) y ahora, su principal rol quedó reducido a recibir pedidos de Gobernadores.

Si bien hay rumores sobre un eventual relanzamiento del gobierno nacional con cambio de gabinete incluido, escenario donde Manzur no formaría parte del círculo más cercano del presidente y podría ser reemplazado por Agustín Rossi, lo que sí se sabe es que el jefe de gabinete fue excluido de la toma de decisiones importantes como la negociación con el FMI y la presunta "guerra" contra la inflación.

Una vez pasado el tiempo y con una creciente tensión interna dentro de la coalición oficialista, Manzur empezó a tener menos apariciones públicas en actos importantes del Gobierno nacional. El momento cúlmine fue cuando Alberto Fernández advirtió que informalmente Manzur dejaba trascender sus expectativas de correr la carrera de una candidatura presidencial en 2023.

A partir de ese momento, fue que varios funcionarios del círculo cercano del presidente de la Nación empezaron a evitarlo y muchas de las reuniones con el jefe de Gabinete fueron canceladas o no se llegaron a realizar. Con el correr del tiempo la popularidad de Manzur se fue apagando. Actualmente, el jefe de Gabinete no pertenece a las filas de La Cámpora y no encuentra a través del presidente el margen de maniobra que alguna vez imaginó. Nunca llegó a hacer pie en Jefatura de Gabinete de Ministros y cómo si no fuera poco, pese al cambio de Gabinete tras derrota en PASO, Alberto Fernández siguió recluyéndose en su mesa chica conformada por: Cafiero, Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis

Lo que llamó la atención fue que, a pesar de su alto cargo y su larga lista de contactos, Juan Manzur no tuvo mucho lugar en lo que fueron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ya que Martín Guzmán ante Washington y Sergio Massa en el Congreso se encargaron de encaminar el acuerdo. Asimismo, tampoco tiene peso ni rol asignado en la guerra contra la inflación. Ya que Julián Domínguez y Matías Kulfas fueron los ministros encargados de anunciar las medidas. Por ello, Manzur no generó nuevos recursos ni políticas contra la inflación bajo la excusa de seguir implementando el mantenimiento de precios cuidados sin éxito con Roberto Feletti.

Finalmente, el jefe de Gabinete también decidió desactivar las reuniones de Gabinete económico que convocaba Santiago Cafiero. En resumen, se podría decir que su rol quedó reducido a recibir pedidos de gobernadores y, a la vez, choca con las funciones del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien tiene quebrada la relación con el presidente luego de su renuncia testimonial