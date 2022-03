Inquietud en el círculo rojo: vuelven las dudas sobre la estabilidad del Gobierno de Alberto Fernández

“Lo peor de esta crisis que se agudiza diariamente ya no es la ruptura del Frente de Todos, sino la fortaleza de Alberto Fernández para poder terminar el mandato presidencial”. Así con esa crudeza, analizaba frente a un grupo de colegas un empresario de primer nivel durante los eventos que se realizaron ayer en La Rural en la exposición “Energía en movimiento” que convoca a todo el sector energético y muchos políticos, funcionarios y periodistas. En los cocktails y eventos de la jornada de ayer organizados por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía y otras compañías, lo único que se escuchaba eran pronósticos muy desalentadores en materia económica y sobre la gobernabilidad del jefe de Estado.

“Estamos como entre las PASO y las elecciones generales del año pasado, hoy se vuelve a poner en duda crudamente si Alberto puede seguir gobernando con el Frente de Todos en llamas”, comentaba un gobernador del PJ mientras disfrutaban de una copa de un excelente malbec.

“La situación es tragicómica, sino estuviéramos todos nosotros en el medio, parece una pelea entre dos chicos caprichosos que nos puede llevar a un desastre económico e institucional”, acotaba un diputado de Juntos por el Cambio. Desde el oficialismo se percibe un bajón anímico de muchos dirigentes frente al escepticismo reinante.

Recorriendo los pasillos de uno de los eventos top que, hasta antes de la cuarentena, solía nuclear a lo más granado del sector energético y gran parte del círculo rojo, el cocktail más suntuoso fue el de YPF por el centenario de la compañía, organizado por los referentes de La Cámpora que manejan la comunicación de la petrolera. Pese a la presencia de un sector de la grieta oficialista, los rumores y chismes también estuvieron a la orden del día.

También hubo especulaciones respecto a las gestiones que viene impulsando el diputado Eduardo Valdés, amigo de ambos, para lograr que se encuentren a solas. "Ella sigue enojada y Alberto no la quiere volver a llamar después de que le clavó el visto en Telegram y nunca le contesto”, comentaba un hombre K pero que apuesta a la reconciliación de el presidente y la vice. “Está todo roto y el Gobierno paralizado, el peor escenario”, grafica un funcionario camporista.

Desde los variados sectores de JxC analizaban en otro stand las diversas hipótesis sobre el futuro de Fernández. Los más exagerados, sin ninguna carga de expresión de deseos, apostaban cuánto puede durar la gestión sin arreglo interno. “Ahora se viene lo peor, los tarifazos, el desabastecimiento y la falta de gas. Qué espaldas tiene para sostener el mal humor de la calle y nadie sabe que van a hacer Cristina y Máximo Kirchner”, aportó un diputado del PRO.

El intercambio de rumores de todo tipo, hasta los más disparatados, indican fielmente el grado creciente de incertidumbre frente a la coyuntura. Desde Asamblea Legislativa y llamado a elecciones anticipadas hasta recomendaciones caseras de stockearse de productos alimenticios no perecederos, de limpieza y hasta leña. “La única que queda es dolarizar la economía, cosa que este presidente no va a hacer y Cristina no lo va a dejar”, agregó otro. Los más cautos planteaban que no conviene dramatizar tanto, aunque muchos guiados por el temor ni los escuchaban.