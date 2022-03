El premio consuelo que Rodolfo Suarez concedió a Mariana Silvestri

La extitular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, Mariana Silvestri, ha sido designada como "autoridad superior" en la dependencia que dejó de conducir el 9 de marzo. Hasta último momento se especuló con la posibilidad de que Rodolfo Suarez la ratificara al frente del área por otros años, sin embargo sobre la hora se inclinó por una asesora de Mario Abed en el Senado: Marta Cecilia Saint André. Este martes se conoció que Silvestri seguirá teniendo su lugar.

Según consta en el Boletín Oficial, se autorizó la creación de un cargo de "autoridad superior" con una partida anual de 7.5 millones de pesos. "Existen saldos disponibles en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los cuales pueden ser destinados a cubrir las necesidades presupuestarias planteadas en el párrafo anterior", remarca el decreto firmado por Rodolfo Suarez en el que el Ejecutivo habilita la reestructuración necesaria.

Desde el Poder Judicial explican que la situación de Silvestri era especial y que era necesario crear un nuevo cargo para que pueda volver a ejercer como defensora oficial. Silvestri fue designada como titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar cuando esta dependencia se dividió del Ministerio Público Fiscal. "Al asumir al frente del Ministerio de la Defensa se jerarquizó el cargo que ya tenía", subrayan desde el palacio de justicia.

Al vencerse su mandato, el cargo pasó a ser ocupado por Marta Cecilia Saint André y desde el Poder Judicial esgrimen que era necesario crear un cargo nuevo para que Silvestri pudiese volver a desempeñarse como defensora pública tal como lo hizo durante 15 años.

A Silvestri se le vencía el mandato de 5 años el pasado 9 de marzo. Se especulaba con su continuidad por otros 5 años pero el lunes 7 de marzo se le comunicó que el gobernador había decidido enviar otro pliego a la Cámara de Senadores para que Saint André asuma al frente del Ministerio de la Defensa.

La noticia generó sorpresa incluso puertas adentro de la UCR donde ni siquiera el vínculo de pareja de Silvestri con el líder del MendoExit Hugo Laricchia había mellado el respeto que les merecía la funcionaria. Finalmente, el 16 de marzo el gobernador firmó la creación de un cargo de "autoridad superior" que será ocupado por la exfuncionaria.

El descargo de Silvestri

A través de una nota, la funcionaria judicial aclaró que en 2004 ingresó por concurso para ejercer el cargo de Defensora Penal de Pobres y Ausentes. "Por ello no hay, ni nadie me ha dado un premio consuelo. Yo ejercí la máxima autoridad en la Defensa Pública de Mendoza durante cinco años y ahora sigo desempeñándome como defensora pública penal, como siempre lo hice".

"Nadie me regala nada, el decreto del gobernador Suarez, que publican en la nota no hace más que realizar una modificación presupuestaria para prever la partida correspondiente a mi cargo actual. No hay premios, no hay consuelos", se defendió.