Silvestri vuelve a su cargo ganado por concurso

Por Mariana Silvestri

En mi carácter de Defensora General con mandato culminado el 8 de marzo del 2022, escribo con el fin de ejercer mi derecho a réplica. En MDZ se publicó una nota en donde el título dice textual: “El premio consuelo que Rodolfo Suarez concedió a Mariana Silvestri”. Título por demás falaz y mentiroso, aclaro por qué:

En diciembre del 2004, luego de rendir examen ante el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Provincia me concedió el acuerdo para ejercer el cargo de Defensora Penal de Pobres y Ausentes, esto significa que soy magistrada desde hace dieciocho años.

En marzo del 2017, a raíz de la creación del cargo de Defensor General del Provincia, el Senado me otorgó el acuerdo para ejercer el único cargo temporal que existe en la justicia, es decir el de Defensora General por cinco años.

La temporalidad de ese cargo de implica que, al finalizar ese mandato, yo debo volver a ejercer el cargo ganado por concurso.

Por ello no hay, ni nadie me ha dado un premio consuelo. Yo ejercí la máxima autoridad en la Defensa Pública de Mendoza durante cinco años y ahora sigo desempeñándome como defensora pública penal, como siempre lo hice.

Nadie me regala nada, el decreto del gobernador Suarez, que publican en la nota no hace más que realizar una modificación presupuestaria para prever la partida correspondiente a mi cargo actual. No hay premios, no hay consuelos.

Desconozco la fuente de esa información tan errónea. Siempre he estado abierta a contestar preguntas y a rendir cuentas de mi trabajo porque soy una servidora pública.

Saludos Cordiales

Mariana Silvestri