Dos periodistas kirchneristas le soltaron la mano a Alberto Fernández y lo liquidaron

Las periodistas kirchneristas Cynthia García, ex 678 y Sandra Russo, de Página 12, fueron contundentes al hablar de la situación actual de la política en Argentina. La primera, fue lapidaria y criticó duramente el accionar del mandatario en medio de una interna que hace semanas hace ruido en el seno del Frente de Todos.

La periodista Cynthia García se refirió a los cuestionamientos que el kirchnerismo le hace al presidente Alberto Fernández y aseguró: “Hay un más allá de la militancia del campo popular que está pidiendo explicaciones”. En ese marco, afirmó que “desde el inicio soy muy crítica de la política comunicacional de este gobierno”. Si bien “no puedo correrme del escenario catastrófico de la pandemia, hay cosas que no justifica la pandemia”, subrayó.

Por Radio Provincia, admitió su malestar con las decisiones erráticas del Jefe de Estado: “Vicentín fue el comienzo de decisiones en las que se avanza y se retrocede” y el presidente “tiene una desconexión con la realidad que se hace intolerable”. También manifestó su descontento con la forma de comunicar las medidas que apuntan a bajar la inflación: “Fue desacertadísimo plantear el tema de la guerra tenemos más memes que el macrismo y eso me genera mucha tristeza por las consecuencias”, sostuvo García.

En tanto, consignó que “lo que se le exige al presidente es un avance de políticas públicas que solucionarían inmediatamente los problemas internos del Frente de Todos”, pero advirtió que la unidad no será sostenible “si la agenda electoral no se cumple”.

Cinthya García posando con Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, Sandra Russo se refirió a la carta que firmó, junto a otros intelectuales, en la que critican al presidente Alberto Fernández. En diálogo con Radio Provincia afirmó que nadie en el Frente de Todos desconoce que Alberto es el presidente, “pero nos gustaría que el diálogo no fuera sólo con los sectores de poder, sino también con los sectores internos” del espacio político que lo llevó a la Casa Rosada.

Por Picado Fino, la periodista y escritora también remarcó que “esto no es un Boca-River, ni queremos generar una grieta interna. Todos sabíamos que hay una diferencia de conceptos desde el principio. Necesitamos unidad porque enfrente está el fascismo”.

En ese marco, consideró que “el estado de derecho no es pleno porque en la oposición hay gente que ha cometido delitos o que responde a personas” que los han cometido.

Y agregó: “No le veo nada de malo a la discusión política, me parece riquísima. Los que coquetean con la posibilidad de un quiebre son los que desde afuera quieren quebrar al Frente de Todos, desde adentro no escuché a nadie hablar de ruptura”.

Consultada sobre el punto que detonó las diferencias, el acuerdo con el FMI, señaló: “Con la historia que tiene el kirchnerismo no se puede obligar a nadie a firmar un acuerdo con el Fondo”.

En tanto, indicó que “no recuerdo ningún proyecto que haya sido bloqueado por el oficialismo. Éste es medular para la identidad kirchnerista. El gobierno no termina de asumir e integrar al kirchnerismo como la fuerza más grande del Frente de Todos. Hay una cierta estigmatización que viene de un discurso gorila con el que jamás nos vamos a poner de acuerdo”.

“Alberto está ahí por ella y todos lo sabemos. Yo le bajo un poco el volumen a esto porque lo mejor que nos puede pasar es discutir política. Le tengo más miedo a lo que va por atrás. Hemos visto muchas traiciones, y con Alberto no sucedió"



Russo recalcó que “Alberto está ahí por Cristina y todos lo sabemos. Yo le bajo un poco el volumen a esto porque lo mejor que nos puede pasar es discutir política. Le tengo más miedo a lo que va por atrás, a lo que de verdad es una traición. Hemos visto muchas traiciones y con Alberto no sucedió, sólo que llegó un momento donde se tomó un rumbo que no era el que Cristina y el kirchnerismo pensaba que es mejor, que era no pagar y entender que ese préstamo fue una estafa”.

La periodista consideró que este escenario “nos encamina hacia unas PASO en 2023” y refirió: “La gente está en llamas y hay que poner paños fríos porque no podemos volver a caer en manos de la mafia”. Para Russo, “el presidente no le ha dado el lugar respetuoso que merecía la vicepresidenta, pero nada comparable a lo que estaríamos hablando si en 2023 volviera Juntos por el Cambio”.