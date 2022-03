Cristina Kirchner y una nueva señal que expone su confrontación con Alberto Fernández

PERDÓN DE RODILLAS POR EL PAGO AL FMI

Quiero pedirles perdón, perdón de rodillas, porque a pesar de nuestro intenso trabajo de 45 años de lucha, de todas nuestras marchas (casi 3000), no logramos no pagar la deuda externa, que no es nuestra.https://t.co/bKArF2Jlcx pic.twitter.com/8uGIyRPJDL