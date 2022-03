Cómo es la millonaria compra directa de barbijos de Axel Kicillof

El gobierno bonaerense avanza en la adquisición de barbijos, a través del mecanismo de compra directa, para ser utilizados por los alumnos y docentes de las escuelas del distrito.

El jueves pasado, el Ministerio de Salud provincial emitió el dictamen de preadjudicación de ofertas en las que se aprobaron las empresas que estarán autorizadas a venderle al Estado y se descartaron, por distintos motivos, a otras. En total, se presentaron 12 ofertas.

Según el documento al que tuvo acceso MDZ, se comprarán en esta etapa 88 millones de barbijos por un monto de $525 millones, aunque lo solicitado, originalmente, es por un número mayor.

Del total de las ofertas, cinco fueron aceptadas y el resto rechazadas. Entre los motivos para objetar a las empresas se encuentran la falta de garantías, la no presentación de muestras o la vinculación entre ellas. El precio por unidad va de $3,66 a $10,90.

Entre las empresas que fueron elegidas, según la resolución, están Alfarma SRL, Soluzioni S.A., ARG Color SRL y Euro Swiss S.A.

Fuentes de la industria farmacéutica señalaron que sólo una de estas empresas tendría experiencia en esta actividad antes de la pandemia. El resto habrían dado de alta el CUIT para importar o comercial productos médicos durante la pandemia. Una, aseguran, se dedicaba a proveer cartuchos para impresoras para el Poder Judicial, mientras que otra operaba en otro rubro y cambio de dueño, el 17 de marzo del 2020, para pasar a la actividad sanitaria.

La decisión del Gobierno de Axel Kicillof se produce en un momento especial, ya que en el mundo se avanza hacia la eliminación del uso de tapabocas, especialmente en los colegios, ante las señales que indican que lo peor de la pandemia ya pasó.

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires van en sentido contrario con la decisión de la cartera de Salud del distrito, que conduce Nicolás Kreplak, de realizar esta compra directa de barbijos tricapa pediátricos y para adultos.

Lo hizo mediante la Resolución 808-22 de esa dependencia y que lleva la firma del ministro, según se publicó en el Boletín Oficial provincial el 22 de febrero pasado, tal como adelantó MDZ. La autorización de compra, en ese documento, es de $772 millones

La medida se tomó en un momento en el que crece el reclamo de los padres para que se elimine la obligatoriedad de la utilización de tapabocas en los colegios, ante el daño en el proceso educativo que produce en los alumnos según las evidencias científicas.

Entre los considerando de la resolución se especifica que estos productos se utilizarán en “establecimientos educativos de gestión estatal y de gestión privada con subvención del 100%, como así también para las y los trabajadores/as de la educación de dichos establecimientos".

En la provincia hay 5.200.000 alumnos. Alrededor de 70% concurren a escuelas públicas y el resto a privadas, aunque no todas reciben el 100% de subvención, por lo que el número de estudiantes a cubrir es menor.

El motivo de esta decisión, explica la resolución de febrero, es para “garantizar la aplicación de los lineamientos para la presencialidad plena y cuidada en los establecimientos educativos de la provincia”.

Asimismo, se aclara que “se deberá contemplar que la provisión de barbijos para este primer semestre del año tendrá que contemplar su tasa de uso semanal". Esta es una señal de que desde el Gobierno de Axel Kicillof no se contempla, al menos en el corto plazo, una marcha atrás con la obligatoriedad del uso de barbijos en los colegios. En la provincia su utilización está determinada para todos los alumnos del ciclo primario y secundario. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego ya no es obligatorio su uso.

Kreplak declaró este fin de semana, que al menos por marzo y abril seguirá la obligatoriedad.

En el artículo 2 de la parte resolutiva de la norma se determina el llamado a “Contratación Directa para la adquisición de barbijos tricapa descartables con elástico y con ajuste nasal, tanto pediátricos como para adultos” por la suma total de “pesos setecientos setenta y dos millones seiscientos veintitrés mil trescientos sesenta con 00/100 ($772.623.360,00), con la posibilidad de aumentar hasta en un cien por ciento (100%) y/o disminuir hasta en un treinta y cinco por ciento (35%) el contrato conforme los lineamientos establecidos en el artículo 7". Esto da a entender que, según la situación sanitaria se podría ampliar la compra o recortarla.

Se dispuso el 25 de febrero como fecha para el llamado a la adquisición de estos insumos. Lo llamativo es que el ciclo lectivo comenzó el 2 de marzo por lo que, desde esa fecha, los alumnos concurren con sus tapabocas que no cumplen los requisitos que se exigen en esta compra. Además, las clases terminaron en diciembre pasado y no se aprovechó todo este tiempo para realizan la compra mediante una licitación pública y que estuviera a tiempo para el inicio de clases.

En el colectivo de Padres Organizados hay cuestionamientos a esta medida. No sólo porque están reclamando la eliminación de la obligatoriedad, sino porque no entienden el criterio de hacer una compra con tanta demora. “Si los chicos están desde el comienzo de clases con sus tapabocas, que son cuestionados por no ser efectivos, para qué van a repartirlos dentro de semanas o meses. Es muy extraña esta compra”, dijo a MDZ una representante de esa agrupación.