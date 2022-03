Martín Guzmán viajó a Francia para negociar la deuda con el Club de París

Martín Guzmán, titular de la cartera económica del Gobierno nacional, viaja hoy a Francia para avanzar en las negociaciones con el Club de París, tras cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Buscará prorrogar hasta el 31 de marzo los dos pagos de capital que enfrentaba la Argentina el 21 y 22 de esta semana.



El ministro tiene previsto reunirse mañana martes con el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, según precisaron desde el Ministerio de Economía. Tras las negociaciones emprendidas por Guzmán, la Argentina había alcanzado en junio del año pasado un “puente de tiempo” con el Club de París hasta 31 marzo de 2022.

Dicho acuerdo evitó el default e implicó para Argentina un alivio financiero de US$ 2.000 millones. El Club de París le había puesto como condición al país que para poder volver a negociar este acuerdo, primero tenía que tener "todo listo" con el Fondo Monetario Internacional y es por eso que el viaje de Guzmán se da en este contexto puntual. Si bien falta el "ok" final, desde el FMI darán el visto bueno esta semana, según entienden desde Casa Rosada.

Por otro lado, Guzmán participará de un encuentro ministerial de la Agencia Internacional de Energía que reunirá a las máximas autoridades de energía de los países líderes en el mundo, para coordinar acciones en este contexto de crisis en el sector. También se reunirá con empresas del mismo rubro.