En el kirchnerismo creen que todo lo que haga el presidente no servirá

El senador nacional y vocero de Cristina Fernández de Kirchner ya advirtió que "ellos", como un elemento ajeno al Gobierno del Frente de Todos, no están en condiciones de acompañar y brindar una mínima expectativa de éxito a las políticas económicas aplicadas por el presidente Alberto Fernández y su ministro, Martín Guzmán.

En todos los foros, portales y reconocidos medios identificados con el Instituto Patria y seguidores de Cristina y Máximo Kirchner ya aducen que el futuro inmediato sólo está plagado de problemas económicos e inconvenientes y aventuran una crisis que iba a llegar, igual, "con o sin presencia del FMI en la Argentina".

En el transcurso del día de hoy, el economista y traductor de los pensamientos económicos del krichnerismo, Juan Enrique, consideró que "va a ser difícil bajar los precios porque no se atacan las causas de la inflación”.

El economista K Juan Enrique cuestionó el acuerdo con el Fondo.

Su diagnóstico es el mismo que manejan los profesionales que consultan los seguidores de Máximo y Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo con Radio Provincia explicó que “el dólar oficial”, que es "el verdadero dólar, en lo que va del año avanzó un 15% y así no te podés asustar de tener una inflación de un 15% y eso lo sabe el gobierno y el ministro Guzmán”.

Por eso, afirmó que sabiendo que "el dólar que marca precios subió un 15%, no podés decir que hay una guerra contra la inflación", parafraseando al presidente Alberto Fernández.

Asesor en su momento de las ideas propuestas por Alberto Rodríguez Sáa para su proyecto político, Enrique es un conocedor de las pequeñas y medianas empresas, a las que asesora y con las que trabaja habitualmente. Por eso también ataca la política financiera del gobierno. "Están subiendo las tasas constantemente y un empresario o un comerciante que tiene que pedir un crédito pasa el interés a los precios", explicó.

Tras afirmar que "en ningún país del mundo donde estuvo el Fondo Monetario Internacional se controló la inflación, y la Argentina no será la excepción", Enrique se mostró contrario a la continuidad del acuerdo firmado por Mauricio Macri. “Firmamos un acuerdo con el Fondo que es para crecer y pagar”, cuando “deberíamos crecer para sacar al 40% de compatriotas que están en la pobreza". "Si hablamos en términos de inflación, arrancamos con esta guerra con el 50% de los argentinos muertos, bajo el umbral de la pobreza”, señaló el economista K.

Polémico, consideró que “para que un país crezca hay que tener alimentos y energía gratis o baratos". "Los países se desarrollan así, un chico no puede estudiar si no comió y hay gente que no come. Eso lo tiene que decidir el gobierno, pero está más pensando en pagarle al Fondo que en otra cosa", consideró Enrique.

"Durante enero y febrero se autorizaron aumentos en productos que están regulados, en los que el gobierno podía intervenir. Declaran la guerra contra la inflación después de darle las armas a los precios", concluyó.