El SUTE cuestionó el nuevo requisito para los docentes mendocinos

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación mostraron su preocupación por la nueva disposición de la Dirección General de Escuelas que implementará el Certificado de Antecedentes Penales como requisito “indispensable” para suplencias.

La normativa fue publicada este lunes y comenzará a ser exigida desde el 11 de abril. En los fundamentos estipula un plazo de tres meses para que docentes suplentes de todos los niveles y modalidades -que se encuentren actualmente cumpliendo funciones- presenten el correspondiente Certificado de Antecedentes Penales y se señala que, si no se cumple con estos plazos, se podrá dar la baja de la suplencia otorgada.

Desde el sindicato docente señalaron que, desde lo legal, la disposición no contradice ninguna norma. Sin embargo, al tratarse de una exigencia gubernamental, no debería ser abonado por el trabajador. En la actualidad, el trámite supera los 500 pesos por lo que desde el SUTE solicitan que se reconsidere la exigencia trimestral y que no tenga costos para los y las docentes.

Otro de los argumentos que explicaron desde el sindicato docente es que, si el trámite se realiza por primera vez, también significa disponer de tiempo extra para realizarlo de manera presencial.

Desde el gremio estatal sugirieron que el trámite se realice por única vez en el año y no cada tres meses. “El inconveniente se presenta cuando tenés que presentarte a varias suplencias, porque las que tomaste fueron cortas. También genera problemas para los profesores de secundaria, hasta que completan la cantidad de horas”, señaló la Secretaria General de Sute Carina Sedano.

“Se podría pensar en la posibilidad de que se extienda la validez del certificado para que los docentes no tengan que realizar este trámite cada tres meses”, agregó la gremialista.