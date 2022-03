Polémica por un nuevo requisito para los docentes mendocinos

La Dirección General de Escuelas (DGE) incorporó la presentación del certificado de antecedentes penales como requisito de admisibilidad para el acceso a las suplencias docentes en todos los niveles y modalidades. La medida es resistida por los docentes suplentes debido al costo que implica.

El anuncio de la obligatoriedad del certificado de antecedentes penales para el acceso a las suplencias se conoció esta mañana en las escuelas de Mendoza. Dicho trámite, a partir de hoy, será un requisito para todo aquel docente que quiera concursar horas suplentes y, aquellos que están cumpliendo funciones actualmente, tendrán plazo hasta junio para presentarlo.

Por medio de la resolución 609/22 publicada en el Boletín Oficial, la DGE argumentó que "el Gobierno Escolar debe velar en todo momento por el bienestar e integridad de la comunidad educativa en su totalidad, tanto de quienes asisten a clases como asimismo del personal docente y no docente (…)", por esa razón se solicita a todos los docentes que quieran acceder a una suplencia y aquellos que actualmente se encuentran cumpliendo funciones, la presentación del certificado de antecedentes penales.

Según explicaron desde la cartera educativa, la tramitación del certificado es rápida y ágil pudiendo obtenerse en pocas horas, lo que no supone un obstáculo para acceder al cargo pretendido. Sin embargo, los docentes consultados se mostraron en contra de esta medida que no estaba oficializada para las suplencias aduciendo que tiene un costo alto para quienes poseen pocas horas de clases y otorga un plazo para presentar un requisito que no estaba vigente al momento de optar.

"La resolución no aclara lo que sucede en los casos de docentes que tienen antecedentes, ¿pueden tomar las horas o no?. Además cambia las condiciones de baja de un docente con una resolución yendo por encima del estatuto del docente", argumentaron los docentes consultados.

"Este requisito se exigía cuando un docente accedía a la titularización pero nunca se había exigido para concursar las suplencias. En este caso se exige la certificación a una enorme masa de trabajadores de la educación para participar en cualquier concurso para tomar reemplazos y emplazan al personal que actualmente tiene sus horas como reemplazante o cargo vacante a presentar el certificado en el plazo de los tres meses", destacó Cecilia d´Hiriart, docente y delegada escolar.

"El docente suplente concursa de forma permanente porque está todo el tiempo buscando trabajo, es la gran masa de los docentes que sostiene el sistema educativo y están en las peores condiciones laborales", agregó la docente.

Otro de los aspectos que mencionaron quienes están en contra de la medida adoptada por la DGE, es la situación en que se encuentran los docentes suplentes debido al proceso de movimiento estatutario, a partir del cual, desde el año pasado comenzó un acrecentamiento de horas de los docentes titulares quienes tendrán el alta a partir del mes de julio. "Muchos de los suplentes a partir de esa fecha se quedarán sin trabajo porque los titulares toman sus horas y los suplentes son dados de baja", dijo d´Hiriart y agregó: "A pesar de eso, la DGE los intima a presentar el certificado con un plazo hasta junio sabiendo que en julio se les dará de baja".

El costo del trámite actualmente es de $560 y los docentes deben presentar el certificado con plazo hasta junio a pesar de que el plazo de finalización de algunas suplencias es el 15 de julio. "El costo lo debe asumir el docente cada tres meses si quiere seguir participando de los concursos", finalizó la delegada.