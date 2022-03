Ruta 11 entre Santa Clara y Mar del Plata: la autovía de la muerte

Fue presentada como uno de los grandes logros de la gestiones del exgobernador Daniel Scioli, el exintendente de Mar del Plata, Gustavo Arnaldo Pulti, y el actual intendente de Mar Chiquita, Oscar Paredi. La construcción de la Autovía 11 entre las localidades costeras bonaerenses de Santa Clara del Mar y Mar del Plata fue en su momento un instrumento claro de la política electoralista. Sin embargo, la traza tiene un importante defecto de diseño: un cantero central con columnas de alumbrado que la convierte en una trampa mortal. Como un lento goteo, mes a mes, se producen terribles accidentes en los que la gente o muere o queda mal herida, un dato que no necesita de ninguna estadística oficial, sino que se desprende de lo publicado tanto en los parte de la policía como de bomberos, y que arrojan un saldo terrible que no para de crecer.

El último siniestro vial ocurrió el pasado martes, cuando una Fiat Strada impactó contra una columna de alumbrado. En el siniestro perdió la vida Pedro Díaz, un funcionario policial retirado que circulaba en sentido a Mar del Plata y murió tras intentar esquivar a un perro que cruzó en ese momento la ruta.

Este fue el último episodio de una saga mortal que no deja de entregar violentos capítulos. El pasado 21 de junio, un Peugeot 207 que circulaba hacia Santa Clara colisionó contra una de las columnas de alumbrado, En esa ocasión, no se registró —según los expertos, por puro milagro— ningún herido. Avanzado el 2021, otro siniestro dejó a una mujer de 53 años en una muy mala condición, por la que debió ser hospitalizada.

La situación de hoy evidencia un absoluto abandono de sus responsabilidades por parte de las autoridades en general, y de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires en particular. Una de las características de esa Autovía, es que atraviesa barrios muy habitados y con una circulación urbana importante, en concurso con el tránsito propio de la ruta. Se da una conjunción mortal entre velocidades distintas, además del tránsito constante de vehículos de gran porte como camiones y colectivos.

Si bien las autoridades no brindan informes sobre la siniestralidad de esta Autovía, y no existe seguimiento alguno de la evolución de los heridos, los usuarios suman quejas constantes por la iluminación de la traza, que la más de las veces no funciona, así como la permanente presencia de perros callejeros en la zona, que constantemente cruzan este camino.

Recientemente, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la construcción de un primer tramo de 16 km correspondientes a la avenida de circunvalación de la ciudad de Mar del Plata, una obra que venía siendo postergada por las diferentes administraciones desde la década de 1940. El ministro de Vialidad Provincial recorrió el primer tramo de la obra anunciada junto con dirigentes del FDT y señaló, entre otros conceptos, que la obra potenciará al sector productivo. Lo hizo acompañado de la titular de la Anses, Fernanda Montoto Raverta. Nardini hizo así prensa con lo que ellos visualizan como un logro político.

Bueno por ellos. Deberían también ir por acciones efectivas para solucionar lo que pasa en esos treinta kilómetros de muerte que supone la Autovía 11, entre Santa Clara y Mar del Plata.