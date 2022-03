El efecto espejo que incomoda a Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo

No hay nada que le moleste más a los políticos que les digan que son todos lo mismo. Se esfuerzan en diferenciarse y se empecinan en convencer de que son mejores que el adversario, pero todos caen en las mismas prácticas. Hoy hacen lo que ayer criticaban y viceversa. Este martes se pudo ver un claro ejemplo en el Congreso de la Nación. El senador Alfredo Cornejo a los gritos contra Alberto Fernández al igual que lo hacía en 2019 Agustín Rossi contra Mauricio Macri. El Frente de Todos criticando a Cornejo igual que la UCR criticó a Rossi hace tres años.

"La actitud de Juntos por el Cambio me parece lamentable", expresó la senadora nacional Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti. El peronismo entero criticó la actitud de "barrabrava" de Alfredo Cornejo y la decisión del PRO de retirarse del recinto cuando Alberto Fernández pidió que la Justicia investigue al macrismo por la deuda que contrajo Mauricio Macri con el FMI.

"Yo he asistido a muchas asambleas legislativas, como opositora y como oficialista. Pero una actitud como la de Juntos por el Cambio es la primera vez que la veo. Me pareció lamentable, para todos los argentinos. Es el presidente dando cuentas sobre el futuro. Fue una actitud antidemocrática y esperamos que no se vuelva a repetir", sostuvo para luego cargar contra la actitud adoptada por Alfredo Cornejo que le gritó "mentiroso" al presidente.

Pero hace exactamente tres años el kirchnerismo aplaudía a Agustín Rossi cuando a los gritos interrumpía al por entonces presidente Mauricio Macri. La situación fue casi calcada. Tanto Fernández como Macri responsabilizaban a la gestión anterior por los problemas del país y la oposición reaccionó a los gritos. "Los gritos y los insultos no hablan de mi, hablan de ustedes señores", le contestaba Macri.

Por aquel entonces Juntos por el Cambio cuestionaba la actitud de antidemocrática del Frente de Todos y se mostraban como los reyes de la institucionalidad, pero en el 2022 se dio vuelta la taba y los roles terminaron por invertirse. Aunque no les guste que se los digan, son todos iguales.

Se apuntan con el dedo y se acusan por lo mismo que los acusadores eran acusados. "El Frente de Todos jamás se retiró. Ese es un compromiso que debemos llevar todas las fuerza, porque la tolerancia del que piensa distinto y de escucharlo", expresó Anabel Fernández Sagasti en MDZ Radio pero al mismo tiempo los senadores provinciales del Frente de Todos deciden no presentarse más a las sesiones de acuerdo.

El 1 de marzo del 2019 el PRO cuestionaba al kirchnerismo por no respetar las instituciones e insultar a Mauricio Macri. "A mí me molesta mucho cuando no se respetan las instituciones de la democracia argentina", decía el por entonces presidente provisional del Senado Federico Pinedo que por televisión ayer vio retirarse a los legisladores de su partido en medio del discurso del presidente.

A pesar de las diferencias ideológicas, en las formas el Frente de Todos y Juntos por el Cambio terminan siendo iguales. Bravucones, tribuneros, oportunistas, sordos y orgullosos.