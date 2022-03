Roberto Righi contra las candidaturas: "Lo que necesita el PJ es un proyecto que enamore a los mendocinos"

A pesar de que falta más de un año para las elecciones, las fichas ya han comenzado a moverse sobre el tablero y comienzan a gestarse candidaturas. En el peronismo ya se mencionan nombres como el de Martín Aveiro o el del titular del INV Martín Hinojosa como potenciales candidatos a la gobernación, pero para el intendente de Lavalle Roberto Righi el PJ no debe pensar en personas sino en un proyecto.

En diálogo con MDZ Radio, el jefe comunal reconoció que en los 20 años que lleva como intendente ha convivido con gobernadores de diferentes signos políticos y que los problemas siempre han sido los mismos. "El tiempo que llevo como intendente lo que me da la razón es que lejos de mejorar las instituciones han empeorado. Más allá del sector político que lo haya conducido", aseveró.

En este sentido, Righi reconoció que no lleva a ningún lado el nivel de discusión que existe hoy en la provincia y manifestó la necesidad de plantear cambios profundos. "No nos sirve a los mendocinos estar discutiendo como perros y gatos" expresó y puso como ejemplo el pedido de renuncia al ministro de Seguridad Raúl Levrino. "Estamos en la pelea de pedir la renuncia del ministro y el gobernador que dice 'no les voy a dar la renuncia'. Entramos en un juego que no beneficia a ningún ciudadano", expresó afirmando que para solucionar los graves problemas de inseguridad no alcanza con cambiar un funcionario.

Desde hace tiempo que usted viene reclamando por los delitos en zonas rurales. Comparado con lo que hemos vivido esta semana como el homicidio de Emiliano Fernández parece algo menor, pero es algo agobiante para productores.

-Es algo realmente grave a tal punto que hay lugares en los que no se puede producir. Porque si te roban la bomba de riego o un transformador se te atrasa el trabajo y perdés la producción. Es cierto que es más alarmante lo ocurrido esta semana en Las Heras con una persona que va a trabajar en su bicicleta y lo matan. es terrible. Hay que abordarlo de forma urgente porque esto no da para mas. No se puede trabajar de esa manera. Más allá de la cantidad de personal o sumar móviles hay que hacer algo que realmente impacte. Tener en cuenta la dispersión geográfica, amplitud de territorios. Temas dificultosos pero en los que el Gobierno tiene que poner toda su capacidad para abordar una problemática que nos está afectando a todos desde todo punto de vista. Desde el factor humano principalmente, pero también desde lo material, productivo y laboral en las zonas rurales de toda la provincia.

El Frente de Todos pidió al gobernador que remueva a la cúpula del Ministerio de Seguridad. Da la impresión de que no se escuchan esos reclamos en el oficialismo. ¿Los intendentes se sienten escuchados y ven reacción por parte del gobierno provincial?

-Obviamente el máximo responsable es el gobernador porque es el que elige al ministro. Me cuesta pedir la renuncia de un ministro porque él es el que lo asigna. Vemos que no hay reacción. No solo en tema de inseguridad que nos pega muy fuerte ahora por la muerte de una persona, pero lo vemos en todos los temas. Por ejemplo escuela de Laguna del Rosario u otras como San Miguel que no pueden sostener las clases porque no tienen electricidad o están mal estado los colegios. también las calles. No se mantienen las calles una o dos veces por año. Transporte. Hay muchas cosas. Por eso, cuando hicimos la apertura de sesiones ordinarias en temas como vialidad, transporte, agua, yo le he pedido al gobernador que algunos servicios pasen a manos de los gobiernos locales. Porque somos los que estamos cerca de la gente y podemos llegar de manera más eficiente y dinámica. Hay que acordar. Pero a veces nos encontramos con que no nos escuchan o no les importa. Siento que en Mendoza hemos perdido la capacidad de sentarnos, escucharnos, hablar, ver cómo mejoramos las cosas para que realmente impacten al vecino. Es lamentable. a mi no me gusta estar reclamando. Me gustaría estar trabajando juntos para resolver los problemas que tienen los vecinos vivan donde vivan. Que no se abandone la ruralidad porque somos los que estamos generando comida. Hay que ver temas hídricos, ambientales, mejorar sistemas productivos, mejoras de calles, escuelas, de centros de salud. No me gusta la polémica, a mi me gusta trabajar. Y creo que hemos perdido la institucionalidad por andar como perros y gatos con picardías políticas en el medio. Tenemos que sentarnos, dialogar y resolver los problemas. Cuando hay voluntad para resolver los problemas se pueden resolver. Los políticos nos tenemos que poner a la altura de las circunstancias y de lo que la gente nos está demandando y reclamando. No importa si es el gobierno nacional, municipal o provincial. Tenemos que estar todos juntos.

El peronismo votó en contra de Boleta Única Papel entendiendo que hay otros temas prioritarios como usted dice. Sin embargo es algo que desde hace tiempo se venía pidiendo. ¿Qué opinión tiene al respecto?

-Creo que es un tema que hay que hacerlo paulatinamente. No es fácil implementarlo y hay que hacer muchas capacitaciones. Es importante pero no es el tema que hoy más me preocupa. estamos hablando de un tema electoral que si bien es importante, lo que me preocupa es lo que hablábamos anteriormente. Está bien que se apruebe, hay que capacitar en todos los departamentos para que la gente entienda cómo puede votar para que no sea una lista sábana. Pero no es el principal preocupación. Me preocupa el abandono de la ruralidad, desentenderse de los temas. En esas cosas hay que trabajar. Abordar problemáticas diarias de la comunidad. Para eso hay que dedicar el tiempo y sentarnos a dialogar. Con los recursos que hayan, no importa. Lo importante es que haya voluntad de resolver.

Uno de los puntos que se criticó del proyecto era el casillero "voto lista completa" y la posibilidad de que tenga el mismo efecto de la lista sábana. Pero también la posibilidad de que finalmente no se aplique la Boleta Única si se unifican las elecciones con Nación. ¿Qué escenario imagina para el 2023? ¿Puede desdoblar las elecciones municipales?

-Con todos los problemas que tenemos lo que menos quiero es imaginar el escenario político. Con la inflación, la guerra en Ucrania que agrava la situación por demanda de productos. Tenemos que preocuparnos en producir mucho mas. En eso tenemos que trabajar. Optimizar el recurso hídrico y ayudar a que haya más producción para bajar la inflación. No quiere hacer futurología política porque tenemos 10 mi temas para resolver en el corto plazo. Después cuando llegue el momento se verá qué pasa. Esto es muy dinámico y no me animo a decir qué va a pasar porque no lo sé.

Es cierto lo que plantea pero también es ingenuo creer que no se está pensando en el 2023 y el peronismo en Mendoza tiene allí un gran desafío. Luego de una serie de derrotas necesita cambiar su imagen y generar confianza. Encontrar a alguien que pueda hacer frente al oficialismo.

-No es alguien, es un proyecto. La provincia de Mendoza está carente de proyectos, de ideas. Estamos siempre en lo político viendo qué hacemos en las elecciones en lugar de mirar al desarrollo y al proyecto para que Mendoza crezca. ¿Qué hacemos con el petróleo? ¿Cómo le damos más profundidad al trabajo? ¿Cómo mejoramos la producción? ¿Cómo diversificamos la economía? Nosotros en Lavalle estamos trabajando en el tema ganadero para fortalecerlo y potenciarlo. Anoche tuve reuniones con gente de otros departamentos y hay ganas y voluntad. Lo que tenemos que ver es cómo lograr un proyecto para Mendoza y cómo vamos a potenciar las distintas zonas de la provincia para hacerlas productiva y generar trabajo. Necesitamos generar trabajo. Sino, nos quedamos pendientes de planes de empleo y cosas que ayudan coyunturalmente pero un país no puede vivir así. El país tiene que generar trabajo y ahí estamos todos: municipio, provincia y nación. Es un proyecto lo que tiene que enamorar a los mendocinos por ser superador a lo que tenemos.

Y cómo hace el peronismo mendocino para trabajar en ese proyecto teniendo en cuenta las diferencias cada vez más evidentes que existen en el Frente de Todos a nivel nacional? ¿Cómo llevan aquí esas diferencias?

-A mi lo que me identifica es el trabajo. sentarme en una mesa a resolver problemas. Eso es lo que quiero ver para adelante. Más allá si alguien responde a un sector o a otro. Tenemos que resolver los problemas de nuestra gente con instituciones que funcionen. Tenemos que reinvertar al Estado porque así como está quedó obsoleto. Lo único que de alguna manera funciona son los gobiernos locales. Los que podemos resolver los problemas somos nosotros. Cuando hay un problema el vecino va a ver al intendente. No conoce al director de Aysam, de Vialidad o de energía. Le piden al intendente. Y hoy ninguna de esas instituciones dependen del municipio. Tenemos que trabajar para mejorar condiciones de vida de los vecinos. El tiempo que llevo como intendente lo que me da la razón es que lejos de mejorar las instituciones han empeorado. Más allá del sector político que lo haya conducido. No nos sirve a los mendocinos estar discutiendo como perros y gatos. Las instituciones que tienen que responder en el territorito no lo están haciendo. Hoy esas instituciones provinciales dependen de Suarez, ayer de otro gobernador y antes de ayer de otro y de distinto signo político. Cada vez responden menos y por eso decimos que al Estado hay que reinvertarlo. Tiene que seguir presente, pero hay que reinventarlo.

Usted habla de su experiencia y es imposible pensar que este año abrió las sesiones del Concejo Deliberante por vez número 21.

-Teniendo en cuenta que llevo 20 años en la intendencia, he visto pasar gobernadores de todos los signos políticos y veo como -lamentablemente- cada vez están más deterioradas las instituciones. Por eso planteo lo que planteo. Han pasado ministros, administradores de vialidad, responsables de Aysam, de transporte de distintos signos políticos. Los problemas no se solucionan cambiando al ministro porque el que llegue no va a poder hacer los cambios necesarios. Por eso el planteo es reinventar el Estado. Hay que fortalecer la ruralidad. Empoderar la producción. Industrializar. Generar trabajo. Que la gente no se vaya a zonas urbanas. Miremos lo que pasa con el conurbano bonaerense. No podemos ver la argentina con ese enlatado. Hasta los programas hay que ver como los mejoramos. 20 años viendo y analizando como intendente veo un deterior y no veo que las cosas mejoren. Hay que sentarnos todos los partidos políticos, todos los representantes de la gente, a discutir estos temas para ver cómo mejoramos. Para eso tiene que existir voluntad. Que el que gane las elecciones se siente con los 18 intendentes sean del signo político que sean. Acordar estos temas. Sino estamos en la pelea de pedir la renuncia del ministro y el gobernador que dice 'no les voy a dar la renuncia'. Entramos en un juego que no beneficia a ningún ciudadano.

Usted ha hablado mucho de un proyecto en el que están trabajando en el peronismo. Viendo que no puede volver a competir por la intendencia ¿Qué papel se imagina cumpliendo?

-Lo que haga falta. A mi cuando me preguntan si quiero ser candidato les respondo 'lo que haga falta'. No es el tema de si querés ser candidato o no. Lo que me enamora y estamos trabajando y tratando de hablar es buscar ese proyecto. Junto a los que tienen experiencia, las universidades, etc. Eso es lo que yo quiero. Ser parte de un proyecto innovador y distinto. Un proyecto en el cual podamos enamorar a los mendocinos de la mano de la innovación del estado para que el sector privado pueda producir mejor. Mejorar seguridad, riego, transporte, etc. Un proyecto que le sirva tanto al Gran Mendoza como a la ruralidad. Porque hoy vemos que la ruralidad se va yendo al Gran Mendoza y tenemos los problemas que tenemos: inseguridad, falta de escuelas, etc. Invertir en la ruralidad tiene consecuencias de crecimiento. Hay que invertir en la provincia vivamos donde vivamos. Llegar de la mejor manera.