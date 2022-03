La frase que confirma la ruptura final entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, desarrolló su columna hoy tras la sanción de la ley que avala el acuerdo con el FMI impulsado por Alberto Fernández en el Congreso. Cristina Fernández de Kirchner no estuvo en el recinto al momento de la votación y eso confirma su desacuerdo con la decisión y su falta de peso en la Cámara Alta para evitarlo.

El Senado dio luz verde al acuerdo con el FMI que Alberto Fernández y Martín Guzmán impulsaron tras dos años de negociaciones en Washington. Hasta el momento, CFK había dado señales de su postura en contra, pero no había manifestado una posición concreta, como sí lo hizo su hijo, Máximo Kirchner, quien en Diputados votó en contra del proyecto de su propio Gobierno.

Con mayoría opositora y parte oficialista, el acuerdo se aprobó gracias a 56 votos a favor. Hubo 13 negativas y 3 abstenciones. A partir de esto, Burgueño especuló: "No vaya a ser que empiece una etapa de acercamiento del 'albertismo' con parte de Juntos por el Cambio para la próxima etapa del Gobierno. Más allá del acuerdo con el FMI, no sea que venga un crossover ideológico con esa parte de la oposición".

En ese sentido, el economista dijo que evidentemente está rota la alianza de Gobierno. Y aseguró que un albertista le dijo "Cristina Fernández de Kirchner terminó su alianza con Alberto Fernández cuando dejó el Senado antes de la sanción del acuerdo con el Fondo".

"Esa frase es letra de un albertista, que me lo dijo a mi. No fue Alberto Fernández, pero sí albertismo puro y duro", aseguró Burgueño. "Y yo creo que parte de lo que viene y de lo que se va a anunciar hoy el presidente, va por un crossover por ese lado. Aún no sé el grado de violencia que habrá", finalizó.