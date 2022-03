Acuerdo: el pedido del FMI al kirchnerismo y a la oposición

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó este jueves, antes que arranque a tratarse en el Senado, que será "una tarea desafiante a la luz de la coyuntura mundial", signada por la guerra en Ucrania, llevar adelante el programa acordado con la Argentina en el marco de la renegociación de la deuda, aunque señaló que "un amplio apoyo político y social sería fundamental para el éxito general" de esos lineamientos.



Así lo expresó el vocero del organismo de crédito multilateral en su habitual conferencia de prensa quincenal, a pocas horas del inicio del debate en el Senado de la Nación del acuerdo con el Fondo, tras el aval mayoritario que recibió la semana pasada en la Cámara de Diputados.



Allí, al referirse específicamente al caso argentino, Rice precisó que el programa que implica el acuerdo, de 30 meses de duración, "busca comenzar a reducir la persistente alta inflación a través de una estrategia múltiple que implica una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas, para respaldar los activos en pesos".





Esto por supuesto, continuó Rice, "será una tarea desafiante a la luz de la coyuntura mundial en evolución, ya que el aumento de los precios de las materias primas está afectando la inflación en todo el mundo".



De esa forma respondió al ser consultado sobre el posible impacto de la coyuntura de la guerra en la inflación y en las metas del programa.



En este punto, Rice precisó que "la Argentina, al igual que otras economías emergentes, ya se está viendo afectada por la guerra en Ucrania, incluso con el aumento de los precios mundiales de las materias primas que ya está afectando la inflación".



En ese marco, el vocero del FMI sostuvo que, pese a que el equipo técnico está evaluando el impacto de la guerra sobre el crecimiento, y los saldos externo y fiscal, "las incertidumbres siguen siendo grandes y dependen de la duración del conflicto", en referencia al conflicto.



"Creemos que un amplio apoyo político y social en la Argentina sería fundamental para el éxito general del programa económico. Ya sabes, la propiedad amplia, el amplio apoyo político e interno es clave", consideró Rice, luego de rehusarse a opinar sobre la postura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su espacio, ante una consulta periodística, acerca del entendimiento entendimiento técnico alcanzado por el Poder Ejecutivo en la renegociación del inédito préstamo por unos U$S 45.000 millones contraído por la gestión de Mauricio Macri en el último tramo de su mandato.



"No comentamos sobre política interna", respondió Rice.



Por último, manifestó que si progresa el nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, que prevé líneas más flexibles para los países y que está en discusión en el FMI, la Argentina podría ser elegible en el futuro.



"Si el Directorio Ejecutivo del FMI estableciera una nueva facilidad con un período de reembolso más largo para el cual Argentina fuera elegible, el personal del FMI sin duda estaría feliz de trabajar con las autoridades argentinas para facilitar la solicitud de apoyo", tanto para la Argentina como para otros países miembro.



En ese marco, no obstante, señaló que, como siempre, "una solicitud de financiamiento de cualquier facilidad, está sujeta a la aprobación de nuestra Junta".



Al respecto, Rice destacó que "se espera lograr un mayor progreso para el momento de las Reuniones de Primavera" en abril próximo.