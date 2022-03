La oposición se suma y pide desdoblar las elecciones bonaerenses

El senador provincial de Juntos, Joaquín De la Torre, adelantó que presentará un proyecto de ley para desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires junto con la modificación electoral de la boleta única.

En declaraciones exclusivas para MDZ, el ex intendente de San Miguel también propuso la creación de dos distritos federales similares a la Ciudad de Buenos Aires en la Zona Norte y Sur del Conurbano bonaerense, teniendo a la Ruta 6 como límite imaginario.

Su propuesta de separar las elecciones provinciales de las nacionales también había sido evaluada por María Eugenia Vidal hace tres años, pero a pesar del apoyo de buena parte del peronismo provincial, la necesidad de Mauricio Macri de no aparecer como “cediendo” el poder en otro territorio la hizo frenar en ese proyecto que contó, inclusive, con la aprobación de una comisión legislativa armada para tal cuestión.

En esta oportunidad, además de las presiones de su propio espacio político, en el cual es muy poco probable que los candidatos a presidentes pretendan quedar con un apoyo limitado en el mayor padrón electoral del país, De la Torre supone que su proyecto no tendrá el acompañamiento del Frente de Todos, a pesar que amigos de Máximo Kirchner vienen sondeando el tema.

“Ellos dicen que necesitan a Cristina Fernández de Kirchner en la boleta con lo cual no creo que tomen esta decisión. Ella será candidata a senadora nacional. Pero yo creo que el desdoblamiento es una necesidad. En el 90% del país no se vota a presidente cuando votan para gobernador. Pasa en casi todas las provincias y es porque privilegian las cuestiones locales por encima de las nacionales” dijo el senador peronista aliado de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires.

Para De la Torre, el desdoblamiento “representa una necesidad de los bonaerenses y será una gran ventaja para la Nación porque también terminará con la enfermedad que nació con la reforma constitucional de 1994, cuando se disolvió el colegio electoral y cada persona representa un voto. Así la Nación cortará con la dependencia del conurbano”.

No contento con esta idea, el legislador también pidió la creación de “dos distritos federales en el Conurbano, uno en la Zona Norte y otra en el Sur”, teniendo como límite imaginario la Ruta 6, que conecta Zárate con La Plata. ”Tienen que tener sus propios gobiernos independientes de la provincia”, agregó.

“Este Conurbano bonaerense queda atrapado de esa lógica por la cantidad de recursos que necesita, pero que el Gobierno provincial no puede satisfacer y siempre se necesitan fondos nacionales. Pero, objetivamente, no es una responsabilidad bonaerense”, explicó el ex intendente de San Miguel.

Para él, el Gran Buenos Aires, también conocido como Área Metropolitana Buenos Aires, AMBA, “es un cúmulo de realidades provinciales que fracasaron, inclusive con realidades de países limítrofes, que han venido a establecerse acá y generaron una dinámica que excede la capacidad presupuestaria provincial”.

Pero hay una realidad. Como siempre la gente va por delante de los gobiernos y tomaron su decisión. Que el AMBA sea considerado como un todo es porque es muy distinto a lo que es el resto de la provincia de Buenos Aires. La Ciudad y el Conurbano son muy parecidos y por ese motivo hay que armar dos nuevos distritos federales, como lo son el Conurbano norte y el del sur”, indicó.

Conocedor como pocos de los usos y costumbres de sus antiguos compañeros de ruta, ve con dificultad el futuro del Gobierno nacional. Si bien no lo dice, visualiza semanas mucho más difíciles que las que se vieron durante el tratamiento legislativo del acuerdo con el FMI.

“La situación actual es de extrema fragilidad. En este inicio de ruptura entre el kirchnerismo duro y el gobierno lo deja en extrema debilidad, y necesitó de la oposición para sacar adelante el entendimiento con el FMI, lo cual remarca el razonamiento de todo el arco político sobre la extrema situación por la que atraviesa el país”, comentó.

Contra la mirada general que cree que Alberto Fernández ganó la pulseada contra la vicepresidenta, para De la Torre “el presidente queda muy debilitado en caso de que se confirme la ruptura de su frente político”.

“Se puede pensar que queda, al mismo tiempo, más libre para negociar con todos los sectores y convocar a todos a la reconstrucción del país. Como no creo que suceda esto, siempre va a necesitar de la oposición para dar cada paso”, agrega.

Sobre el rol opositor, el ex ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal consideró que “no fue una buena negociación la que propusimos en el Parlamento con respecto de la deuda” porque “le prohibimos a la sociedad tomar alcohol pero le dejamos la billetera a mano y el almacén abierto”.

“La oposición actuó con gran sentido institucional pero desperdició un gran momento para exigirle al gobierno que ordene las cuentas. La sociedad está preocupada por los aumentos de los impuestos y no hicimos nada para que esto no volviera a suceder. Las consecuencias de que las cosas no se hagan hoy las tendremos mañana porque las vamos a pagar en 2023. Si no ordenamos las cuentas la situación será cada vez peor”, afirmó De la Torre.