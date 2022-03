Fernando Iglesias explicó su faltazo al Congreso y cargó contra el Gobierno

El diputado nacional Fernando Iglesias justificó su ausencia de la sesión en la que se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que "no estaba en juego el default", sino más bien "el tema de los impuestos". También criticó al Gobierno nacional porque "no le cree nadie" y opinó que su debilitamiento "viene de lejos y es estructural".

"Yo respeto el voto de los demás, incluso con los que votaron en contra del acuerdo. Hay que tener en cuenta que, sin contar los votos de Juntos por el Cambio, hubo 91 votos favorables al pacto con el organismo. Pero, para mí, no estaba en juego el default. Lo que estaba en juego era otra cosa", explicó Fernando Iglesias en el programa Mesa chica, del canal LN+.

Acto seguido, el legislador del PRO expresó su preocupación por una posible suba de impuestos, y remarcó: "La mesa directiva originaria de Juntos por el Cambio se expresó a favor del endeudamiento, pero nunca avaló el aumento de impuestos. Esto último debería haber sido parte del acuerdo con el Fondo".

"Yo mismo presenté un proyecto de ley con legisladores del PRO, que tenía por objeto prohibir todo tipo de impuestos hasta 2023. Sino, terminamos viendo lo que estamos viendo. Un Gobierno que varía entre dos políticas: la impunidad y el choreo y, del otro lado, la quita de recursos para dárselos a la patria subsidiada", añadió.

Para Iglesias, al igual que otros diputados que votaron en contra o no fueron a la sesión de la semana pasada, la deuda contraída con el FMI "no es impagable", por lo que desechó un posible default tal como argumenta el oficialismo. "El problema en realidad es que tenemos un Gobierno al que no le cree nadie. Y más cuando dicen que el país está creciendo. El crecimiento está por debajo del 2019 para cualquiera que sepa un mínimo de matemáticas. Todo lo que dicen es una falsedad y una mentira sobre la otra", explayó.

"Nadie puede emitir su voto sin pensar que eso no tiene consecuencias. Hay dos actualmente: la disgregación del poder y la presencia de delincuentes", resaltó.

Finalmente, Fernando Iglesias cerró con una reflexión: "Debería haber un aprendizaje de la sociedad argentina, extensible a la oposición. Lo que sirve para ganar, no siempre sirve para gobernar. La coherencia y los valores son importantes".