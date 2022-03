El ministro que podría irse si Alberto Fernández sube las retenciones

Las medidas que anunciará este viernes el Gobierno de Alberto Fernández para dar comienzo a "la guerra contra la inflación" generan mucha preocupación en el sector empresario, especialmente por una posible suba de retenciones en algunos productos exportables, como la soja. Sin embargo, esto causa tensión también en el interior del oficialismo, donde podría darse incluso la salida de un ministro si el presidente decide avanzar en ese tema.

"Espero que esta semana podamos empezar a poner orden el tema de la deuda, y prometo que el viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina; vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosa en orden", fueron las declaraciones de Alberto Fernández que anticiparon nuevas medidas y que además resultaron desafortunadas por su comparación con la invasión rusa a Ucrania.

Algunas de esas medidas, según varios periodistas y analistas políticos y económicos, implicarían intervenciones en los precios internos de las commodities, entrega de subsidios a empresas alimenticias, reducciones impositivas y suba de retenciones a productos agrícolas exportables, como la soja y el maíz, aunque esto último fue tibiamente desmentido por fuentes oficiales.

"La idea de Alberto es congelar todo lo que pueda. Por ejemplo, quiere poner un precio para la harina que implicaría que el Estado y los molinos tengan unas 25.000 toneladas mensuales, lo que va a costar alrededor de 250 millones de dólares que sería costeado con el aumento de retenciones", explicó el periodista Claudio Jacquelin en el programa +Voces, del canal LN+.

Esta suba de retenciones no es compartida por todos en el Ejecutivo y podría implicar una nueva ruptura. "Dicen que si suben las retenciones, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se va del gobierno", acotó el comunicador.

Otra consecuencia sobre este posible golpe impositivo al campo es una baja temporaria del tipo de cambio. Según Jacquelin, el actual 'veranito cambiario' que implica una caída del dólar blue se debe a que "ante los rumores de que podía haber retenciones, se anticiparon liquidaciones de exportaciones", por lo que "el problema lo vas a tener en los próximos meses con una nueva suba del dólar".

A su vez, este 'congelamiento' también se hace extensivo a la interna en el Frente de Todos. "Alberto Fernández no quiere que nadie se vaya del gabinete porque, por un lado, no puede echarlos, y por otro, tendría una fractura letal para su gobierno. Hacer la que hizo Cristina Kirchner con Daniel Scioli: no hablarles, ponerlos en el freezer", concluyó Jacquelin.