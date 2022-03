El cónclave que confirma el acercamiento de liberales a Juntos por el Cambio

Liberales Juntos, pero no revueltos. El próximo sábado habrá una convención en Córdoba de dirigentes liberales de todo el país dentro de Juntos por el Cambio a la que viajará una comitiva desde Mendoza. Los mueve la idea de que el liberalismo debe ser troncal en el frente opositor nacional pero poseen distintos posicionamientos respecto a qué precandidato presidencial apoyar y qué postura tomar dentro de Cambia Mendoza, que gobierna la provincia. De la reunión participarán precandidatos como Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Patricia Bullrich (PRO) y la novedad es que se suma Luis Rosales, mano derecha del diputado nacional por la Avanza Libertad, José Luis Espert. La incorporación de este dirigente a Juntos por el Cambio está cada vez más cerca.

El encuentro comienza a las 15 y terminará cinco horas después en el hotel del Automóvil Club Argentino de la capital cordobesa. La agenda será nutrida y federal. Además de Bullrich, López Murphy y Rosales, estarán el diputado nacional por CABA, Fernando Iglesias (PRO); el diputado nacional por Mendoza, Omar De Marchi, quien también es del PRO y ya se lanzó como gobernador; entre otros. La temática abarcará el federalismo, criticas al populismo, propuestas sobre el modelo económico.

Desde Mendoza irán dirigentes como Josefina Canale (Partido Demócrata Progresista), Sergio Miranda (Republicanos Unidos) , Guillermo Mosso (diputado provincial de una línea interna de PD que está dentro de Cambia Mendoza), entre otros. Aunque se mostraron entusiasmados por el el encuentro y procurarán hacer el próximo en Mendoza, los dirigentes no funcionan de manera orgánica sino que tienen diferentes miradas. De hecho, Miranda expresó a MDZ que “Si López Murphy se presentan en la interna para las elecciones del año que viene, lo acompañaremos como precandidato a presidente”. Diferente es la posición de Mosso quien ya avisó que militaría por Bullrich. “Es la precandidata más liberal dentro de Juntos por el Cambio, eso entusiasmará a muchas personas que están afuera del Frente. No ocurre lo mismo con (el jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y también precandidato) Horacio Rodríguez Larreta quien tiene otros posicionamientos”, sostuvo. Canale, por su parte agregó: “Todavía no hay definiciones al respecto de las precandidaturas. Tampoco es el objetivo del encuentro. Lo importante es fortalecer el espacio dentro de Juntos por el Cambio”.

En Mendoza ocurre lo mismo. Miranda apoya al radicalismo y piensa que para las elecciones del año que viene no deben ir a internas como hicieron en las legislativas del 2021 sino que avalar al partido mayoritario dentro de Cambia Mendoza. El dirigente apunta a que no se generen divisiones internas (o incluso externas) dentro del frente que gobierna la provincial Pero no todos piensan igual. De Marchi, quien participará del encuentro se lanzó como gobernador y ya se ensayan escenarios: ¿Irá por dentro de Cambia Mendoza o será un candidato que irá por afuera? Esa situación entusiasma a ex demócratas que mantienen vínculos con el actual diputado que consideran que puede en una elección salir segundo y que el peronismo quede tercero. Esta situación posicionaría al PRO y a parte del PD como segunda fuerza provincial después del radicalismo. Pero no hay nada dicho.

Consultado Mosso, aseguró que fue “a la presentación del plan estratégico de De Marchi” con quien mantiene muy buena relación ¿Lo apoyaría como candidato? “No digo ni sí ni no por ahora”. También aseguró que la participación dentro de Cambia Mendoza debe traducirse siempre “en un frente de gobierno y no sólo electoral" pero se distanció de la actual conducción del PD que está afuera de Cambia Mendoza. Canale por su parte descartó cualquier tipo de proyección a futuro y su espacio seguirá aportando “una mirada liberal” al Gobierno.

En tanto que en la convención del sábado, la presencia de Rosales también despierta expectativas por la posible incorporación de Espert a Juntos por el Cambio, en especial por la excelente relación que tiene Bullrich. Incluso, aunque no estará presente el diputado nacional por la Libertad Avanza, Javier Milei entra en la misma movida.