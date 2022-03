Un encuestador kirchnerista reveló un devastador dato para el Gobierno

La consultora Ricardo Rouiver & Asociados realizó una encuesta a nivel nacional entre el 2 y 7 de marzo, en la cual ratificó el mal momento que atraviesa el Gobierno nacional. Lo particular es que, quien es titular del organismo es el propio Ricardo Rouvier, que en diversas ocasiones demostró su afinidad con el kirchnerismo y hasta incluso apoyó la candidatura presidencial de Alberto Fernández en 2019.

Entre los temas tenidos en cuenta en el sondeo se encuentran la inflación, el acuerdo con el FMI y la guerra Rusia-Ucrania.

El extenso escrito comienza reafirmando el retroceso en el apoyo hacia el oficialismo. "La imagen del Gobierno y del presidente vuelven a mostrar una tendencia en baja, luego de la leve recuperación observada el mes pasado. El impacto positivo por la aprobación del acuerdo con el FMI, que se había producido sobre la imagen presidencial es aminorado por las urgencias económicas que vive la población", detalla.

"Las expectativas siguen siendo negativas en cuanto a la economía y, en particular, a la inflación, que constituye un aspecto central en la relación entre la sociedad y la política. Una gran mayoría considera que las estrategias del Gobierno para controlar o disminuir los precios no han dado resultados".

Posteriormente se destaca la poca esperanza de la población a la hora de tener en cuenta el contexto económico. "Las expectativas siguen siendo negativas en cuanto a la economía y, en particular, a la inflación, que constituye un aspecto central en la relación entre la sociedad y la política. Una gran mayoría considera que las estrategias del Gobierno para controlar o disminuir los precios no han dado resultados", afirma.

Además, el 75% de los encuestados creen que la inflación continuará con su tendencia alcista, mientras que apenas el 17,5% no adhiere a esa línea de pensamiento. También, ante la pregunta que plantea si "la estrategia de control de precios que lleva adelante el Gobierno Nacional es eficaz o no" el 79,9% considera que las medidas de control de precios no están dando los resultados esperados.

En tanto, al abordar el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se expresa que "la obligación del pago de la deuda externa no está en discusión para la mayoría de la población y el acuerdo logrado por el Gobierno es un hecho considerado favorable para el país por más del 60% de los ciudadanos".

Finalmente, acerca de las relaciones internacionales que mantiene Argentina, el informe especifica: "La cercanía con EE.UU. es más discutida, pero casi la mitad de los encuestados cree que hay que mantenerse aliado al estado Norteamericano. Respecto a China, también las posiciones están divididas, pero la postura de lejanía es superior. Con Rusia, hoy, más de 7 de cada 10 encuestados cree que Argentina debe mantenerse lejos. Además, casi el 80% de los entrevistados condena la acción militar emprendida por Rusia sobre Ucrania".