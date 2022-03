El Gobierno ratificó a Levrino en el cargo y dijo que "hay un muy buen trabajo en Seguridad"

Luego de que los legisladores del Partido Justicialista (PJ) exigieran la renuncia del ministro de Seguridad Raúl Levrino por los hechos de inseguridad en Mendoza, desde el Gobierno de Rodolfo Suárez ratificaron al funcionario en el cargo y destacaron que la tarea de ministerio es "muy buena".

"Creo que hay un muy buen trabajo de parte del Ministerio de Seguridad a cargo del ministro Levrino", manifestó este martes el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, al ser consultado por el reclamo realizado esta mañana por el Frente de Todos.

En primera instancia, el funcionario señaló que "en menos de 24 horas y como viene sucediendo en otras circunstancias, las cuales lamentamos, el sospechoso ha sido detenido", en referencia a la captura de Héctor Fabián Maravilla Suarez, el joven acusado de ser el autor del homicidio de Emiliano Fernández en Las Heras.

Por otro lado, el funcionario atribuyó los hechos de inseguridad a la crisis económica que atraviesa el país. "Las situaciones de inseguridad que se viven hoy se viven también en el marco de una macroeconomía que cada vez está peor, de una situación de un país que no tiene conducción, un país que no tiene destino por culpa del Gobierno nacional. Las circunstancias económicas generan situaciones de esta naturaleza", advirtió.

Ibáñez cargó también contra el pedido opositor y acusó a los dirigentes peronistas de aprovechar la circunstancia de un hecho de inseguridad para llevar adelante una acción de naturaleza política.

"La oposición tendría que tener solidaridad con la familia y con las víctimas y no estar haciendo una especulación política respecto del pedido de renuncia de un ministro, sin decir una sola palabra que tenga que ver con el hecho y lo que significa la muerte de una persona. Pero ya no me sorprende nada de la oposición", disparó.

Ibáñez destacó que el Ministerio de Seguridad "trabaja muy bien en la prevención" e hizo hincapié en que tras las distintas situaciones y hechos de inseguridad que se han producido los sospechosos han sido "rápidamente detenidos".

"Si la oposición tiene ganas de hacer política con esto con nosotros no lo van a hacer. Por supuesto que siempre hay preocupación. El Gobierno tiene una preocupación por los hechos, por las víctimas y por los familiares. Estoy señalando que la oposición no tiene una preocupación. Tiene la preocupación por una especulación política pidiendo la renuncia de un ministro. Se está aprovechando una circunstancia para hacer un acto de naturaleza política", concluyó el ministro de Gobierno.