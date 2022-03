Aumento salarial: Suarez respira aliviado y a los gremios se les abren frentes internos

El gobernador Rodolfo Suárez respira aliviado. Consiguió cerrar con los gremios estatales la negociación en la mesa paritaria y evitó, como le pasó el año pasado, dar un aumento por decreto. Sin embargo los sindicatos tuvieron que elegir la opción posible y bajaron a las bases una propuesta que les traerá consecuencias internas.

Como en años anteriores, el primer sindicato en firmar la paritaria fue ATE. Es el más diverso, el que representa a más reparticiones, pero también el que no marchó para los festejos vendimiales este año junto a otros gremios y el que en 2021 aceptó la propuesta salarial y no recibió el incremento por Decreto como el resto de los sindicatos. El camino del Decreto tampoco era algo conveniente para los gremios. Más allá del acto político de no lograr una negociación que favorezca a los trabajadores, un aumento por decreto implica menos ingresos para los sindicatos. La representación sindical local fija una cuota solidaria del 3%sobre el monto en bruto de las remuneraciones de todos los trabajadores no afiliados. De acuerdo a las actas paritarias firmadas, esa retención será la mitad sobre el monto en bruto de marzo de 2022 y el resto sobre el monto en bruto de noviembre de 2022

El viernes pasado por la mañana el Gobierno primereó a ATE y anunció a través del ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, que había acordado con Administración Central e incluso nombró a Salud (no profesionales), algo que terminó ocurriendo este lunes por la mañana porque estaban votando algunos trabajadores de los hospitales hasta el sábado inclusive. "El sindicato del Gobierno", así le respondió en medio de la discusión salarial el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, al secretario general de ATE, Roberto Macho. El asunto quedó ahí.

Roberto Macho, de ATE.

Mientras tanto para el SUTE la negociación también tuvo idas y vueltas. Se trató del debut paritario de este periodo como conducción de la lista Azul Naranja (que es kirchnerista y le ganó a la izquierda a mediados de diciembre pasado). A diferencia de la conducción anterior, no optó por el paro el primer día de clases, algo que fue visto con buenos ojos por el Gobierno, e impulsó una marcha que fue multitudinaria por la tarde.

Cuando recibió la oferta oficial, se le escapó algo de peso: sometió a votación una propuesta que incluía un bono de 7.200 pesos mensuales que docentes y celadores sólo cobrarían sino tenían faltas injustificadas o por razones particulares. Esa característica trajo mucho malestar en las escuelas que bautizaron al bono como un "doble ítem aula" y el sindicato tuvo que volver sobre sus pasos. El viernes pasado en plenario general propuso que se votara la oferta si se quitaba la condicionalidad al bono. El Gobierno accedió de inmediato y hubo acuerdo este lunes.

Las docentes sólo podrán perder el bono si tienen faltas injustificadas y de manera proporcional. De acuerdo a la ley de licencias estatales, existen categorías de faltas, en general las no justificadas son los paros. Si una docente hace un día de paro, perderá el 30% del valor del bono a fin de mes.

Ampros, que es el gremio de profesionales de salud, también estrenó conducción. Claudia Iturbe, quien era la secretaria adjunta hasta el año pasado, es hoy la secretaria general. La dirigente impulsó una protesta frente al tradicional desayuno vendimial de Coviar y marchó en el Carrusel junto al SUTE. De hecho consiguió que su incremento no tuviera ningún bono. Sin embargo en el plebiscito en los hospitales la oferta salarial fue avalado por una mínima diferencia y el descontento del sector va en aumento. De hecho desde hace un tiempo existe un grupo que se llama Promesa (Profesionales Mendocinos de Salud) que motoriza parte de los reclamos y cuestiona a la conducción gremial.

El miércoles es el turno de Judiciales pero eso ya es asunto de la Corte. El Gobernador podrá anunciar en su discurso próximo del 1 de mayo que primó el diálogo y firmó varias actas paritarias.