El síntoma que anticipa pronóstico de tormenta también en el Senado

Este lunes comienza a discutirse en la Cámara de Senadores el memorándum de entendimiento con el FMI y todo indica que el jueves se tratará en el recinto. En la previa, hay indicios que revelan que volverá a generarse una grieta dentro del Frente de Todos y así lo anticiparon dos senadores.

“Hay compañeros de nuestro espacio que piensan que no hay que acordar y tienen sus razones para decirlo y los que creemos que sí hay que acordar, también tenemos razones para decirlo. Tenemos que seguir adelante”, manifestó en El Destape Radio la senadora de Catamarca Lucía Corpacci.

De esta manera, anticipó nuevas diferencias pero intentó darle una connotación positiva. "Ahora podemos demostrar que no somos una escribanía y que podemos pensar diferente, pero seguir juntos", subrayó.

“Es imposible que un acuerdo con el Fondo no tenga un costo. La otra posibilidad era entrar en default. Y yo recuerdo las consecuencias de un Default. Es espantoso. No podemos pensar que es gratis no pagarle al Fondo”, justificó Corpacci para explicar por qué votará de forma positiva.

"Somos una coalición y es natural que haya diferencias. Lo que no puede pasar es que hablemos de las discusiones entre nosotros y no hablemos de por qué estamos en donde estamos”, agregó tratando de poner el foco en la decisión de Mauricio Macri de volver a caer en las manos del FMI.

Por su parte, el senador de Jujuy Guillermo Snopek también dijo que acompañará el acuerdo y anticipó que el tratamiento será rápido. "Hay una decisión de los gobernadores de acompañar el proceso de acuerdo con el FMI. La discusión que se viene de ahora en adelante es qué hacemos para fomentar el empleo y la producción", dijo Snopek en declaraciones a Radio 10.

Mientras tanto, la incógnita es cómo votarán los senadores alineados con La Cámpora y de mayor cercanía con Cristina Fernández de Kirchner. Desde el entorno de la camporista Anabel Fernández Sagasti anticipan que rechazará el acuerdo tal como hizo Máximo Kirchner en Diputados.



El Senado comenzará hoy el debate en comisión del proyecto que avala el acuerdo que el Gobierno alcanzó con el FMI, aprobado el viernes por la Cámara de Diputados y que el oficialismo espera sancionar esta semana. En la primera audiencia, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentarán a las 15 ante la Comisión de Presupuesto que preside el senador del Frente de Todos (FdT) por La Rioja Ricardo Guerra.