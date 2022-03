Anabel Fernández Sagasti juega al misterio pero desde su entorno ya anticipan su voto

La hora de la votación en el Senado al acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) se acerca. La senadora nacional por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, no ha dicho públicamente cómo votará pero desde su entorno creen que se inclinará por el rechazo. Se dará una paradoja, uno de los más férreos opositores al Gobierno de Alberto Fernández, el radical Alfredo Cornejo, votará a favor mientras que la presidenta del peronismo local lo haría en contra.

La primera vez que Fernández Sagasti se refirió al asunto fue durante el desayuno vendimial del sábado 7 de marzo convocado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). En una entrevista que dio a radio MDZ anticipó que el kirchnerismo votaría dividido. Esa novedad se concretó días después en la Cámara de Diputados, donde ya se aprobó el proyecto, cuando todos los miembros de La Cámpora, de la que Fernández Sagasti es parte, le dieron la espalda al presidente. De los diez representantes que tiene Mendoza en la Cámara de Diputados, sólo una votó en contra: Marisa Uceda, quien conforma el espacio liderado por Máximo Kirchner. La legisladora defendió su postura diciendo que como grupo político no estaban de acuerdo con la renegociación con el organismo multilateral de crédito, que lo veían incumplible y que tendría efectos en la economía.

Fernández Sagasti, en tanto, en aquella entrevista prometió: "Mi voto tendrá una mirada mendocina y peronista", dejando abierta cualquier posibilidad con esos términos. Pero reconoció que los términos de la renegociación de la deuda habían sido inconsultos. “Nos enteramos por los medios, al igual que todos". Esta semana el Gobierno nacional quiere tener la sanción definitiva del proyecto y cuenta voto a voto. La senadora nacional de estrecho vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue sin hacer pública su postura pero según pudo saber MDZ ya decidió que votará que no, como el resto de La Cámpora. “Es obvio el no”, “su postura será la misma de la de Uceda”, sostuvieron desde su entorno.

Claro que habrá que esperar a que esta semana finalmente suceda el debate en el recinto y se produzca la votación. De darse de esta manera, sucederá algo que nadie pensó posible: Cornejo votará a favor de un proyecto fundamental de Alberto Fernández mientras que Sagasti lo hará en contra. El senador es muy crítico de la gestión presidencial; de hecho el 1 de marzo pasado mientras ocurría el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el mendocino le gritó "¡Mentiroso!" al presidente, y la respuesta no tardó en llegar. “Vos me conocés Alfredo, sabés que no miento”, contestó Fernández en el recinto, quien fue en el 2006 ideólogo de La Concertación kirchnerista junto a Cornejo en épocas de Néstor Kirchner.

Ahora y aunque con críticas y rechazo a algunos artículos en particular, Cornejo y gran parte de Juntos por el Cambio avalarán el acuerdo con el Fondo. De los tres integrantes por Mendoza que tiene el Senado, dos votarán por el sí, ambos de Juntos por el Cambio: Cornejo y Mariana Juri. La Cámpora, esta vez a través de Sagasti, volverá a decir que no.