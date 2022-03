El protegido de Patricia Bullrich baja impuestos y apunta contra la "casta"

En tiempos donde aumenta el malestar de la clase media contra la pesada presión tributaria, Javier Iguacel se ha posicionado desde el municipio de Capitán Sarmiento como un referente que se diferencia del resto de sus colegas. No le tiembla el pulso a la hora de bajar impuestos y apunta contra la “corporación política”. Es tan políticamente incorrecto que Patricia Bullrich puso el ojo en su figura y lo impulsa como candidato a gobernador de Buenos Aires dentro de su proyecto presidencial.

Iguacel eliminó 98 impuestos municipales y aumentó en un 40% la recaudación, refutando la mirada reacia de la dirigencia política a bajar la presión impositiva. La mayoría de las tasas municipales que generaron alivio, contrario a lo que se cree, no tenían un fin recaudatorio preciso, sino que buscaban algún tipo de intervención sobre mercados o actividades económicas muy específicas, generando importantes distorsiones en el sistema de precios.

La movida del jefe comunal del PRO fue valorada por el electorado ya que en las elecciones legislativas del año pasado su lista de concejales obtuvo el 62% de los votos y el Frente de Todos no alcanzó el 15%. “Hicimos una destrucción masiva del curro de la política, bajamos la cantidad de personal a la mitad. Teníamos 32 cargos políticos y lo bajamos a 16, no tengo secretario, chofer ni nada. Eso hizo reducir el déficit un 28%. Después eliminamos todos los contratos con empresas fantasmas que había, eran formas en que se va la plata que no tiene que ver con lo que los vecinos esperan. Algunos lo usan para ganar votos como Mayra Mendoza en Quilmes”, resume Iguacel.

Además, el exfuncionario de la administración macrista ha tomado un discurso más alineado a los “halcones” del PRO. “Tratar de ver las cosas con perspectivas de paloma seguro que no, No creo en esa lógica de que se resuelven las cosas en el acuerdo de la corporación política”, sostuvo hace un par de semanas en un video de la cuenta de Twitter @PoliticoOrgAr. “La corporación política es la que nos trajo a dónde estamos y son los mismos actores”, agregó con contundencia.

Incluso, es muy crítico como bonaerense con los legisladores de la provincia de Buenos Aires y dice que “dan asco por la plata que maneja la Legislatura”. Respecto a Javier Milei y José Luís Espert, el intendente de Capitán Sarmiento considera que “hay puntos en común y tácticas distintas”. De todas formas, sumó su respaldo a la iniciativa de la diputada libertaria Victoria Villarroel para derogar el impuesto al cheque. A través de su cuenta de Twitter escribió el fin de semana que: “Genial!!! Se suma al proyecto de Ingrid Jetter. PRO Corrientes, presentado el año pasado. Se van sumando fuerzas para devolverle el poder a la gente". Se ha puesto de moda en las redes sociales y entre la base dura del voto del PRO.

En las próximas horas Patricia Bullrich lanza su corriente interna bonaerense llamada La Provincial. La movida es coordinada por su mano derecha, el diputado Gerardo Milman, e Iguacel tendrá un rol protagónico en su calidad de intendente, vicepresidente del PRO provincial y eventual candidato a gobernador. También participarán el senador Juan Pablo Allan, el intendente de Pinamar, Martín Yezza, el concejal de San Isidro, Ramón Lanús.