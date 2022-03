Una diputada kirchnerista ninguneó el poder de decisión de Alberto Fernández en el Frente de Todos

Marisa Uceda, diputada nacional por Mendoza del Frente de Todos, votó en contra del proyecto para refrendar el acuerdo con el FMI. En una entrevista con MDZ Radio justificó su decisión y sugirió que el presidente Alberto Fernández no tiene poder de decisión dentro del Frente de Todos.

La legisladora destacó que la salida de Máximo Kirchner como presidente del Bloque del Frente de Todos fue porque querían proteger al presidente de Nación para lograr los votos necesarios en el Congreso: “Querían a una persona que se sintiera cómoda y convencida de recolectar los votos necesarios para aprobar el acuerdo”.

También, Uceda explicó cómo está compuesto el Frente de Todos y, al hacerlo, dejó una indirecta contra el presidente Alberto Fernandez remarcando que no tiene decisión política: “Nuestro frente lo componen varias organizaciones que son llevadas a cabo por cabezas que son pilares del movimiento: en primer lugar, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernadez de Kirchner. En segundo lugar, Máximo Kirchner y la última cabeza es Sergio Massa. Ellos son quienes manejan los hilos del bloque”.

Compartimos la entrevista que me realizaron en @mdz_radio sobre mi decisión de votar negativamente al proyecto de acuerdo con el #FMI. pic.twitter.com/I6QU39sVcW — Marisa Uceda (@MarisaUcedaOk) March 12, 2022

Por esa razón, Máximo Kirchner decide alejarse como presidente del bloque. El resultado de la votación demostró la grieta dentro del Frente de Todos y el desacuerdo con el presidente de la Nación. “Tal vez, si otros hubiesen sido los términos de pago, posiblemente votaríamos a favor”, afirmó la diputada.

Por otro lado, la legisladora mendocina desmintió que sea Cristina quien les dio la orden de votar en contra. “Ella no habla todavía, pero tenemos el apoyo de los gobernadores. Descarto alguna catástrofe al respecto”, dijo.

Al mismo tiempo, desde el ala política que maneja Máximo y al cual pertenece Marisa Uceda, promulgan lo que Alberto alguna vez les comunicó: “El día que me equivoque, me tienen que decir no”, palabras del presidente. Por eso, la diputada nacional está en desacuerdo con los términos de pagos al FMI: “Nunca vinieron para ayudarnos y ellos reconocieron la fuga de capitales. Por ende, me crié sufriendo las condiciones del Fondo Monetario Internacional y espero equivocarme con mi voto en contra, para que Alberto pueda encontrar el rumbo a este país”, sentenció Marisa Uceda.