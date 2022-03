El sorpresivo elogio de José Luis Espert a Néstor Kirchner

“¡Basta el Frente de Todos con psicopatear a la sociedad con que si no se da el acuerdo vamos al default! Imítenlo a su líder, Néstor Kirchner, que pagó con reservas al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es esto de amenazar a la gente?”, largó el diputado José Luis Espert de Avanza Libertad con furia.

CK y Maximo son dos grandes desvergonzados. No se hacen cargo del desastroso gobierno que son, habiendo perdido dos años para cerrar un buen acuerdo para el país con el FMI en vez del mamarracho de ayer que ni siquiera su bancada lo apoyó. pic.twitter.com/VCfSL2ulr3 — José Luis Espert (@jlespert) March 11, 2022

Luego, Espert criticó el programa económico:“ El que paga el ajuste es la gente de trabajo, los emprendedores, los comerciantes, productores agropecuarios, monotributistas, autónomos y empleados. Nuestros representados son aquellos a quiénes destruimos”.

Asimismo, éste expresó su firme posición:“ El programa revienta a impuestos a la gente del sector privado. Piensa multiplicar por 2,7 veces el impuesto a los bienes personales. Impuesto que no debería existir. Como representantes, no podemos votar a favor de este acuerdo; no tiene que ver con la ideología”.

De la misma manera, el diputado liberal dio a conocer cómo bajaría el déficit. “Uno también debe hacer propuestas. La idea es bajar el déficit a cero desde el gasto público. ¿Tenemos 21 ministerios? Quedémonos con ocho. Que queden el Ministerio del Interior, el de Economía, el de Relaciones Exteriores, el de Defensa, el de Educación, el de Trabajo, el de Salud, el de Ambiente, el de Ciencia y el de Seguridad. El resto se cierran. ¿Quieren conseguir los dólares? Ahí los tienen. Que las provincias echen el grueso del estado de los ñoquis que están ahí”, señaló.

Acto siguiente, Espert siguió fulminando al Frente de Todos. “No habrá ajuste para la clientela de ustedes, sí lo habrá para el sector privado, lo revienta. Dejen de mentir, acá hay un ajuste formidable. ¿Cómo que no hay ajuste? ¡No les mientan más! Por eso los jóvenes, cada vez que pueden, se van a Ezeiza. No echamos ñoquis, no ponemos límite a los planes sociales, no ponemos límite a jubilaciones sin aporte".

Un proyecto (Ley acuerdo FMI) del oficialismo (kirchnerismo v3) más votado por la oposición (Cambiemos) que por el oficialismo. Salvadores de la PatrEa. Al Guinness. pic.twitter.com/yPSMQ4yRnh — José Luis Espert (@jlespert) March 11, 2022

Por último, el diputado apuntó contra Juntos por el Cambio:” Se cansaron de hacer campaña diciendo que no iban a subir impuestos. No nos quejemos si la gente no nos puede ver ni en figurita. El programa no lo votarán pero no pueden tapar el sol con la mano. No lo pueden votar ustedes. Van a reventar a la gente con impuestos”.