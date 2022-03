Con amplio rechazo al bono antiparo, el SUTE decide hoy en plenario

El SUTE decide hoy en plenario provincial si acepta o no la propuesta salarial del Gobierno que incluye un aumento del 40% y un bono de 7.200 mensuales, que docentes y celadores podrán perder si hacen paro o faltan por diversos motivos. Ese punto fue el más polémico en los plenarios departamentales que fueron ayer y el encuentro de hoy promete ser muy peleado. Incluso no se descarta que como el Gobierno cedió ante el pedido de Ampros (profesionales de la salud) de no tener un bono que funcione como presentismo, el mandato del plenario apunte a rechazar ese ítem.

La lista Azul Naranja que ganó la elección en diciembre pasado conducirá hoy desde las 9, en la sede central del sindicato, el primer plenario en el que se pondrá a votación una oferta salarial, en este caso la que el Gobierno de Rodolfo Suarez llevó el lunes pasado a la mesa de negociación paritaria. Durante la semana, la conducción sindical a cargo de Carina Sedano, bajó a las escuelas la oferta y destacó la importancia “del blanqueo” (el bono es remunerativo pero no bonificable, es decir que no impacta en el básico y por lo tanto se le hacen descuentos pero no se contabiliza para la antigüedad). En los últimos días, la opinión de las docentes estuvo dividida entre la aceptación y el rechazo y eso se vio reflejado en la votación final de los mandatos departamentales que fueron disímiles, aunque ganó el sí por una mínima diferencia.

El punto más polémico fue el bono, que como contó MDZ, se trata de un monto que el Gobierno pretende computar al igual que el presentismo. Esto significa que si alguien hace un paro, falta por razones particulares, e incluso por otros motivos por las que se pierde el presentismo (como asistir a un perfeccionamiento), se queda sin bono ese mes. Para muchas escuelas, esta propuesta es “un nuevo ítem aula”. La Educación ya tiene desde 2016 un punto en su salario que promueve las asistencias y perderlo por hacer un paro o enfermarse, tiene un impacto significativo en el salario. De hecho desde el Gobierno consideran este bono ofrecido como “un reconocimiento” para quienes asisten.

El descontento por este tema ha crecido a lo largo de los días, y hoy será el punto central de discusión en un plenario que promete ser largo. En los días previos, por los grupos de WhatsApp de docentes compartieron simulaciones (algunas erróneas) de extensos descuentos que podría tener si aceptan el incremento de Suarez. Pero además, mientras el lunes ATE (quien se apresta a aprobar la propuesta del Gobierno) y SUTE recibieron una oferta salarial, Ampros, que paritó el martes, rechazó bajar a sus bases un ofrecimiento que incluyera un bono atado a la asistencia y con los miembros paritarios oficiales firmaron un acta sin ese ítem. Esta situación, que fue comunicada públicamente por el gremio que representa a los profesionales de la salud, condiciona también a la conducción del SUTE.

Otro aspecto que no se puede perder de vista es que si la propuesta es rechazada, es incierto saber si el Gobierno está abierto a dar marcha atrás con el bono o si como hizo el año pasado, dará un decreto. Esa es una situación que la conducción gremial busca evitar.