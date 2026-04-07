El motivo por el cual el SUTE quiere juntar 100.000 firmas

El SUTE empezará desde el 13 de abril una campaña para juntar 100.000 firmas. Busca presentar un proyecto de ley para mejorar OSEP.

El sindicato docente, el SUTE, salió con los tapones de punta contra la obra social de empleados públicos, la OSEP. Juntará 100.000 firmas para presentar un proyecto de ley para mejorar la situación de las prestaciones. Desde el próximo lunes 13 de abril, el gremio va a recorrer los 18 departamentos de la provincia, se ubicará en plazas, barrios y efectores de salud para escuchar y sumar adhesiones para su propuesta.

El 1 de mayo, fecha en la que se realiza la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, las autoridades gremiales entregarán las firmas junto con la iniciativa.

Los motivos para juntar las firmas Bajo el hashtag #OSEP te enferma, el SUTE anunció la campaña. El secretario general del gremio, Gustavo Correa, aseguró que: "Vamos a llevar a la Legislatura de Mendoza 100.000 firmas, que acompañen un proyecto de ley que mejore la obra social".

En ese sentido, aseguró: "Desde el 13 al 29 de abril vamos a recorrer los 18 departamentos de la provincia, con una campaña que se llama OSEP te enferma, juntemos 100.000 firmas por nuestra salud. La OSEP atraviesa una crisis que es indiscutible, no tenemos prestaciones, tenemos coseguros altos, no conseguimos turnos para nuestras familias".

Además, agregó: "Todos los meses, los trabajadores y trabajadoras aportamos a nuestra obra social y lo que exigimos es siempre, el servicio de salud en los 18 departamentos. Durante la segunda quincena de abril vamos a correr toda la provincia, los barrios, las escuelas, escuchando", sostuvo.