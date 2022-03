Una negociación pragmática que dejó en evidencia la debilidad política de todos

“Es cierto que ellos cedieron en casi todo, pero no nos vamos a hacer los piolas cuando ellos ponen no mucho más que 90 votos y nosotros 115, bastante le dimos para lo que tienen”, comentaba anoche a MDZ con cierta resignación uno de los negociadores de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Evidentemente, luego de una rosca frenética, primó el pragmatismo y el horror al default, pero nadie se siente ganador. Nadie desconoce que la crisis es grave y que se vienen tiempos económicos y sociales muy complicados. Aunque en público la mayoría se quiere mostrar como dueño de una supuesta victoria.

En la Casa Rosada respiraban con alivio porque consiguieron “el empate sobre la hora”. Ahora dirán en el albertismo que su jefe logró el objetivo de aprobar en Diputados el acuerdo con el FMI sin Máximo Kirchner ni Cristina Fernández. Vuelven a querer instalar la quimera de la reelección, el mejor camino para evitar que Alberto Fernández ya se transforme en un “pato rengo” o un presidente de transición. Aunque no disimulan su preocupación por la debilidad en la que ha quedado su administración. Ni hablar de Martín Guzmán, que al final no queda muy bien parado ya que la política lo condicionó pese a su intransigencia inicial.

“No podemos seguir de aquí en más contando únicamente con el apoyo mayoritario de Juntos por el Cambio, esto se produce de vez en cuando y ellos no nos van a salvar siempre”, dicen fuentes gubernamentales dejando trascender la inquietud respecto a la necesidad de recomponer la deteriorada relación entre el jefe de Estado y la vicepresidenta. “Si no se sientan a calzón quitado Alberto y Cristina esto así no puede seguir, vamos a volar por el aire”, describe un diputado que está a mitad de camino.

Al mismo tiempo en la principal coalición opositora cada sector trata de atribuirse el mérito de que la negociación llegara a buen puerto. Gerardo Morales, Mario Negri y Elisa Carrió compiten por el cetro y miran más a la interna que al desgaste de negociar con un Gobierno poco creíble y que probablemente no pueda cumplir con el acuerdo, ni supere la primera meta de revisión de las autoridades del FMI. Además, se viene mayor presión tributaria y un golpe al bolsillo de los votantes de JxC. Los pronósticos económicos para los próximos meses son realmente desalentadores y el costo político también.

Los “halcones” del PRO aseguran que ellos marcaron la cancha a tiempo porque los radicales y la Coalición Cívica no exigían casi nada a la Casa Rosada. “Estaban regalados y dispuestos a votar cualquier cosa con tal de diferenciarse de nosotros”, dicen cerca de Patricia Bullrich, quien también intenta sacarle redito al éxito de la negociación. Pero “las palomas” piensan lo contrario. “Le torcimos el brazo a Mauricio Macri que quiso imponernos la abstención o el voto negativo”, dicen en el bloque de la UCR.

Naturalmente el que más disfruta del cierre del acuerdo es Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados. A su juego lo llamaron. Tuvo protagonismo y fue el facilitador de la rosca. Cree que va a quedar mejor posicionado que antes de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Igual ahora tiene el desafío de “administrar” una sesión en el recinto donde cualquier frase de más, de un lado o del otro de la grieta, puede abortar todo lo negociado en las últimas horas. Un escenario ideal para Javier Milei y José Luís Espert, aunque ellos también están peleados.