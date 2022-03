Máximo Kirchner cree que quedó como Rusia, pero él siente que es Ucrania

"Realmente siente que quedó más solo que Rusia con sus aliados a la hora de exponer en el resto del continente su invasión a Ucrania. Porfía que tiene razón en su postura, pero que el resto del planeta, en este caso la opinión pública argentina, lo puso como el malo de la película cuando el que hizo todo mal es Martín Guzmán", le dijo a MDZ un reconocido dirigente provincial que sigue a Máximo Kirchner desde el primer día que su padre lo puso al frente de La Cámpora.

Sin embargo, le reconoce un único error. "No habla con otros que no seamos nosotros, y hasta ahí. Él tiene en claro que la continuidad del acuerdo que firmó Mauricio Macri es terrible para nosotros, como país primero y como fuerza después, pero no lo dice así. Y la verdad, a muchos les conviene que no diga nada así alimentan la grieta, inclusive de nuestro lado", razona.

La sociedad apoya el acuerdo con el FMI en un 70% según el promedio de todas las encuestas consultadas y mostradas hasta este momento. Esto provoca que, inclusive los "halcones" de la oposición aparezcan bien en una foto que evita que Argentina caiga en default. Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tuvo su día soñado al ser calificado como el componedor de todos los intereses en juego, algo que le valió el reproche del ala más radicalizada del Instituto Patria, que recuerda cuando acompañó a Mauricio Macri a la cumbre de Davos en 2016.

"Máximo lo entiende y por eso no lo pone a él en el mismo nivel que al presidente. Massa también cree que Guzmán nos mintió a todos y nos llevó hasta este momento donde era plata o m...", dijo la misma fuente consultada. Sin embargo, la diferencia entre el hijo de los dos presidentes y el titular de la Cámara baja radica en que este último siempre quiso un acuerdo, sea cual sea, más allá que, de elegir, hubiera preferido una renegociación lisa y llana, y no una continuidad, con nuevos plazos de lo acordado por Macri hace casi cinco años.

Hasta en esto tiene una visión parecida Axel Kicillof, que suele hablar del tema con la vicepresidenta y su hijo en más de una oportunidad. Para el gobernador bonaerense, como para buena parte de La Cámpora, de la que no participa, "el Fondo este año nos dejará pasar muchas cosas, pero el año que viene nos exigirá hasta el mínimo detalle".

De este modo, "todo lo que tenemos que hacer para mejorarle la calidad de ingresos a nuestros jubilados y asalariados nos lo será vetado por las revisiones trimestrales y entonces perderemos las elecciones. La gente nos votó para cambiar las políticas del macrismo pero este nuevo acuerdo nos obliga a seguir ejecutándolas tal cual como la diseñaron ellos en 2018", afirman cerca del jefe de Estado bonaerense.

Esto mismo, más el karma de haberlo llevado a la Presidencia, piensa Cristina Fernández de Kirchner. Por ello es que todo lo que suceda de ahora en más es un final abierto.